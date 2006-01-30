حسن كامران : بودجه مجلس خيلي زياد است / سازمان مديريت فاقد روحيه "برنامه ريزي" است / نظارت مجلس بر بودجه بايد بيشتر و عميق تر شود

حسن كامران، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" به بيان ديدگاههاي خود درخصوص جهت گيري هاي كلان بودجه 85 پرداخت .

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سئوال كه بودجه 85 چقدر " تحول آفرين" و منطبق با رويكردهاي رئيس جمهور است، گفت: زماني تحول در بودجه ايجاد مي شود كه ساختار سازمان مديريت بهم بريزد و كلا تغيير كند.

وي افزود: الان كار سازمان مديريت، برنامه ريزي نيست، كارش بودجه نويسي است، زماني اين تحولات ايجاد مي شود كه اين سازمان، "برنامه" داشته باشد.هنوز سازمان مديريت نتوانسته است مهمترين برنامه سوم كه در برنامه چهارم هم تكرار شده ، يعني "آمايش سرزمين" را تدوين كند.

كامران گفت : اگر سازمان مديريت به كارهاي زيربنايي بپردازد و طرح هاي كلان ملي را برنامه ريزي كند، مي توان گفت كه براي ايجاد تحول همت كرده است .

نماينده مردم اصفهان در خانه ملت تصريح كرد: "سند توسعه در استانها" هم همين مشكل را دارد، الان خطري كه وجود دارد اين است كه در اين سندها ديدگاه سليقه اي و بخشي به وجود آمده و ناقص نوشته شده اند و سازمان برنامه هيچ تلاشي براي اصلاح آن انجام نمي دهد.

كامران در پاسخ به خبرنگار "مهر" كه از او در مورد ايجاد نوسانات شديد در بودجه برخي نهادها، با توجه به گرايش هر دولت و لزوم نظارت مجلس بر اين نوسانات، پرسيد، گفت: مجلس در مورد بودجه نظارت اش ضعيف است ، مجلس بايد رويكرد جديدي داشته باشد.

وي گفت: مجلس شوراي اسلامي به جاي اينكه به "تبصره ها برسد ، به "رديف ها" برسد ، كار بودجه بايد همراه با كلان نگري همراه شود، در اين سه دوره اي كه من مجلس بودم، مجلس هيچ وقت به رديف ها نپرداخته است، خيلي از رديف ها بايد حذف شود و كم شود ازجمله بودجه مجلس، بودجه مجلس الان خيلي زياد است،اين بودجه پارسال دوبرابر شد، حتما امسال هم زياد مي شود.

كامران در پايان سخنانش گفت: مجلس برخي ريخت و پاش هاي بي فايده را دارد، نمونه اش همين سالنهاي بي خاصيت و خالي ساختمان مجلس است يا سفرهاي خارج كه بعضا بابت اين سفرها، دلار هم گيرند.