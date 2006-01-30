انگليسي ها بايد دست از كينه توزي بردارند / سرمايه گذاري درجهت بالا بردن سطح توليد را حمايت مي كنيم/ پيروزي حماس ،گام اوليه براي تشكيل دولت يكپارچه فلسطين و آزادي كامل قدس شريف است/ برقراري خط مستقيم هوايي بين تهران و نيويورك سياسي نيست

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام در نشست هفتگي خود با خبرنگاران با اشاره به اظهارات اخير جك استراو وزير خارجه انگليس درباره مسائل روز كشورمان افزود: انگليسي ها بايد دست از كينه توزي برداشته و به طريق عادلانه و دور از زياده خواهي بي حاصل روابط خود را با ايران تنظيم كرده و درتدوين استراتژي هاي خود واقعيت ها و جايگاه عظيم وتاريخي ملت ما را مورد توجه قرار دهند.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص دستور رئيس جمهور به شوراي عالي پول و اعتبار براي مقابله با فعاليت ويژه خواران در استفاده از تسهيلات بانكي كشور اظهار داشت: ارائه تسهيلات يكي از اصول و برنامه هاي اساسي دولت عدالت گستر بوده و مهمترين شاخص آن توزيع عادلانه امكانات و منابع مالي كشور است.

الهام افزود: يكي ازمنابع مهم كشورتسهيلات بانكي است كه نقش اساسي درايجاد اشتغال و به گردش افتادن چرخه توليد و حمايت از اقشارنيازمند دارد وبايد به توجه به استعدادها، ظرفيت جذب و محروميت استانها توزيع شود ؛ اما درگذشته افرادي با ارتباطات رقم كلاني را از تسهيلات دولت مي گرفتند و درجهتي كه براساس آن موافقت گرفته بودند استفاده نمي كردند كه اين كار آنها باعث ايجاد فساد مالي و فربه شدن عده اي از كيسه ملت مي شد.

وي افزود: دولت نسبت به اين موضوع حساسيت ويژه اي داشته و دارد و به صورت جدي مراقبت مي كند كه مسئله ويژه خواري براي هميشه از كشور رخت بر بندد.

الهام همچنين در خصوص اخباري مبني بر دريافت حقوق از دولت توسط كاركنان بنياد باران كه رياست آن را سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق بر عهده دارد گفت : كاركنان بنياد باران از عنوان ماموريت استفاده نمي كنند و در نتيجه اين بنياد از دولت حقوقي دريافت نمي كند.

خبرنگاري از سخنگوي دولت سوال كرد كه آيا اظهارات اخير وزير كشور درباره علت سقوط هواپيماي فالكن سپاه شخصي بوده يا نظر دولت است كه الهام پاسخ داد آنچه آقاي پورمحمدي اعلام كرد فرضيه و گمانه بود و ايشان مدارك و اطلاعاتي كه دراختيار داشتند، به كارشناسان مربوطه ارائه دادند اما اين فرضيه مورد پذيرش هيات كارشناسي قرار نگرفت .

وي افزود: آنچه كه وزير كشوراعلام نمود نظر نهايي نبوده و بيشتر ازحد يك فرضيه و گمان مورد توجه ما نيست و جمع بندي نهايي درباره علت سقوط هواپيما توسط مراجع ذي صلاح اعلام خواهد شد.

الهام همچنين درباره برخي سياسي كاري ها توسط كشورهاي ديگر در امر ورزش گفت: مسائل اخير جنگ رواني است ؛ چرا كه مراودات و تبادلات ما با دنيا در همه عرصه ها به خوبي انجام مي شود و منافع عمومي در اين است كه در تبادلات فرهنگي، مالي و اقتصادي آنچه كه منافع ملي ما را تامين مي كند تعطيل و متوقف نشود و حرفهايي كه در زمينه انزواي ما مطرح مي شود بيشتر از يك اظهار نظر در سطح تبليغي و جنگ رواني ارزش ندارد.

خبرنگار ديگري نظر سخنگوي دولت را در زمينه تغيير قانون كار و سرمايه گذاري خارجي جويا شد.

الهام پاسخ داد: قانون كار با رويكرد ايجاد اشتغال و رشد توليد و حمايت و صيانت كامل از حقوق كارگران و ايجاد شرايط مناسب و عادلانه براي سرمايه گذاري مورد توجه قرارگرفته است و هر اصلاحي كه موجب تضييع حقوق نيروي كار كشورشود، مورد قبول ما نيست.

وي افزود: دولت بارها اعلام كرده كه در سياست هاي مالي خود و قانون بودجه زمينه براي سرمايه گذاري در داخل با استفاده از منابع موجود در داخل ودرصورت نيازمنابع متعلق به ايرانيان خارج از كشور فراهم است واكنون كه نرخ ريسك پايين آمده است ، ازسرمايه گذاري درجهت بالا بردن سطح توليد و جذب و استفاده ازمنابع موجود در داخل و خارج استقبال كرده و در جهت تثبيت اين شرايط گام بر مي دارد.

خبرنگاري سوال كرد آيا پيروزي حماس در انتخابات اخير فلسطين باعث ارتقاء سطح روابط سياسي ايران و فلسطين مي شود كه سخنگوي دولت پاسخ داد ما از هر گامي كه مردم فلسطين را به حق كامل خود و ايجاد يك دولت واحد فلسطيني برساند حمايت مي كنيم و از رويداد اخير نيز خوشحاليم و اين پيروزي را به حماس تبريك مي گوييم.

به گزارش "مهر" الهام در عين حال متذكر شد اين پيروزي يك گام اوليه براي تشكيل دولت يكپارچه فلسطين و آزادي كامل قدس شريف است و مسيري است كه نشان مي دهد شرايط و زمينه هاي بازگشت مهاجران فلسطين به كشورشان و انجام يك همه پرسي براي تشكيل دولت متكي بر اراده همه فلسطيني ها فراهم شده است.

وي به دولتهايي كه مدعي دمكراسي هستند توصيه كرد بر اساس ملاكهاي دمكراسي مورد قبول خود بپذيرند هرگاه زمينه تصميم گيري براي ملتها فراهم شود اراده مردم حاكم مي شود كه بايد به آن احترام گذاشت و آن را پذيرفت.

خبرنگاري ازسخنگوي دولت سوال كرد چرا دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به اقدام توهين آميز نشريات دانماركي و نروژي نسبت به مقدسات اسلامي واكنش موثرو به موقع نشان نداده است كه الهام پاسخ داد: وقيحانه ترين وبي ارزش ترين و بي ثمرترين اقدامي كه مي توان انجام داد اهانت به بزرگان به ويژه انبيا و ائمه اطهار است كه ارزش و قداست آنها براي بشريت بي انتهاست.

وي افزود: بدترين افراد در طول تاريخ كساني بودند كه كمر به قتل انبياء بسته بودند و بدتر از آنها كساني هستند كه با رفتارهاي سخيف شخصيت پست و متنزل خود را نمايان مي كنند و قصددارند با انجام اعمال شنيع فرهنگ الهي را تضعيف كنند كه دولت و بخصوص وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف است واكنش لازم را به موقع نشان دهد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره پذيرش طرح روسيه از سوي جمهوري اسلامي ايران و سرنوشت غني سازي گفت : مواضع ما مشخص است و از آنچه كه دولت به عنوان موضع قطعي خود درباره غني سازي اعلام كرده است عقب نشيني نمي كنيم.

الهام ادامه داد: طرحهايي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران ارايه شده است كه دولت آنهارا در چارچوب سياست هاي هسته اي خود بررسي و پيگيري مي كند و ما همانطور كه اعلام كرديم آماده پذيرش سرمايه گذاري ديگران و همكاري مشترك در زمينه دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي و چرخه سوخت هستيم مذاكره را براي اجرايي كردن طرح روسيه ادامه مي دهيم.

وي درعين حال متذكر شد ايران تنها طرحهايي را اجرايي خواهد كرد كه اصول و اهداف كلان جمهوري اسلامي را در بحث انرژي هسته اي تامين نمايد.

الهام تاكيد كرد: طرح روسيه براي دو طرف قابل مطالعه است؛ ايران علاقمند است در زمينه غني سازي براي رسيدن به فناوري هسته اي صلح آميز شريك داشته باشد و روس ها نيز علاقمند به همكاري در اين زمينه هستند و ما بدون عقب نشيني از مواضع اصولي خود، در اين زمينه مذاكره خواهيم كرد.

سخنگوي دولت درباره سفرمقتدي صدر روحاني شيعه عراقي به كشورمان كه مورد سوال يكي از خبرنگاران قرارگرفت ،اظهار داشت: سفرمقتدي صدر به عنوان يك نيروي تاثير گذار درروند مسائل جاري در عراق به كشورمان صورت گرفته است و مااين مراوده را با همه افراد و گروههاي تاثير گذار وروند تحقق دولت مستقل درعراق انجام داده ايم و موضوعي غيرمنطبق باسياست هاي كلي ما درباره عراق نبوده است.

الهام اضافه كرد: ما از اراده مردم عراق كه با انتخابات آزاد قصد دارند دولت موردنظر خودشان را تشكيل دهند و منتظر رسيدن به اين هدف آنها يعني آزادي عراق از چنگال اشغالگران هستيم.

وي در پاسخ به اصرار يكي از خبرنگاران كه مي خواست علت لغو ديدار مقتدي صدر با محمود احمدي نژاد رئيس جمهور را بداند گفت: مقتدي صدر در چارچوب سفر خود ملاقات هاي غير رسمي نيز انجام داد كه يكي از آنها ديدار با آقاي احمدي نژاد بود كه انجام شد.

خبرنگاري از سخنگوي دولت سوال كرد كه آيا خبر بازرسي اخير بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از منطقه لويزان در شمال تهران را تاييد مي كند كه الهام پاسخ داد بازرسي هاي آژانس در چارچوب توافقات گذشته كه در قالب پادمان اجرا مي شود مورد قبول ماست و مسئولان ذيربط اين موضوع را دنبال مي كند.

سخنگوي دولت همچنين با اشاره به اظهارات اخير "ژاك شيراك" رئيس جمهور فرانسه گفت: ما معتقديم كه خلع سلاح هسته اي بايد به صورت فراگير و همه جانبه انجام شود و حق به دست آوردن فناوري صلح آميز هسته اي در چارچوب مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي براي همه ملت ها مشروع است.

الهام ادامه داد: نظارت آژانس بر فعاليت هاي هسته اي براي اين است كه كشورها از مسير درست منحرف نشوند كه البته فرانسه نشان داد ابايي از اين كار ندارد و آژانس و مجامع جهاني بايد به اين مساله رسيدگي كنند.

يكي از خبرنگاران پرسيد: كنفرانس بازسازي افغانستان در هفته جاري به رياست "كاندوليزا رايس" وزير خارجه آمريكا، در لندن برگزار مي شود و از ايران نيز "منوچهر متكي" وزير امور خارجه شركت مي كند. آيا مذاكره با مقامات آمريكايي درباره موضوع هسته اي كشورمان نيز در دستور كار هيات ايراني قرار دارد؟

الهام پاسخ داد: اجلاس لندن براي بازسازي افغانستان است و هر بحث و گفت وگوي ديگري در حاشيه اين موضوع قرار دارد كه ممكن است بر حسب موارد متعارف نشست هاي سياسي صورت گيرد.

وي افزود: هدف اصلي مقامات ايراني از شركت در اين اجلاس مذاكره درباره موضوع هسته اي نيست، اما در سفرها، گاهي در چارچوب عرف حواشي پيش مي آيد كه با اجلاس و اهداف سفر ارتباطي ندارد.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره اظهارات برخي نمايندگان مجلس مبني بر كسري بودجه سال آينده سئوال كرد و الهام پاسخ داد: دولت با برگزاري جلسات كارشناسي و تعيين اهداف كلي و رويكردهاي اصلي و آغاز عملياتي كردن بودجه، نخستين بودجه خود را تنظيم كرد و به مجلس ارايه داد.

وي افزود: دولت به حرف هاي كارشناسي خود اعتقاد و اصرار دارد و با حضور در جلسات كميسيون هاي تخصصي و كميسيون تلفيق بودجه و صحن علني مجلس شوراي اسلامي از نظرات خود دفاع مي كند تا نمايندگان ملت، نظرات دولت را مورد ارزيابي قرار دهند.

سخنگوي دولت در ادامه نشست، در پاسخ به سئوالي درباره آغاز واگذاري سهام عدالت اظهار داشت: مسئوليت اجرايي شدن طرح سهام عدالت، برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه با برگزاري جلسات مستمر، در پايان كار اجرايي شدن اين مساله هستند و مقرر شده خودشان در اين زمينه اطلاع رساني كنند.

الهام تاكيد كرد: تصميمات دولت عملياتي است و بر اساس وعده ها و اظهارات رييس جمهور اجرا مي شود.

وي همچنين درباره مصوبه دولت در زمينه كاهش شهريه دانشگاه ها كه مورد سئوال يكي از خبرنگاران بود، گفت: مصوبه دولت براي كاهش شهريه دانشگاه ها، از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حال ابلاغ است و همه دانشگاه ها موظف به اجرا و رعايت آن هستند.

الهام خاطر نشان كرد: كاهش شهريه دانشگاه ها و در نظر گرفتن تخفيف براي دانشجويان بر اساس نوع دانشگاه هايي كه در آن مشغول تحصيل هستند، از سال 1384 لازم الاجرا شده و همه دانشگاه هايي كه دستور العمل آن را دريافت كرده اند، بايد آن را اجرا كنند و چنانچه براي سال تحصيلي جاري بيش از حد مصوبه پول گرفته اند، بايد آن را باز پس دهند و اگر هم كمتر از ميزان مصوب دريافت كرده اند، مي توانند ما به التفاوت آن را از دانشجويان دريافت نمايند.

خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره ارتباط انفجارهاي اخير اهواز با سفر رئيس جمهور به اين استان سئوال كرد كه الهام پاسخ داد: ايران سرزمين ماست و دولت هرهفته به هرجا كه بتواند با رويكرد اولويت مناطق كم بهره و محروم سفر مي كند و اين هفته هم قرار است يك سفر استاني انجام شود كه وقتي دولت مستقر شد معلوم مي شود كدام استان است.

وي افزود: مهم اين نيست كه دولت به كدام استان سفر مي كند مهم خدمت به مردم و تحقق برنامه دولت براي بردن كابينه به اعماق استان ها است كه در كاهش محروميت و تسريع در اجرايي شدن برنامه هاي دولت و ايجاد رابطه معنوي و مستقيم با مردم موثر بوده و تاكنون آثار خوبي داشته است.

الهام ادامه داد: دشمنان مي خواهند به هر نحوي كه مي توانند به مردم بزرگ ايران آسيب زده و از آنها كه همواره از استقلال، عزت و هويت ملي خود دفاع كرده و در اين مسير پايداري مي كنند انتقام بگيرند. گناه ملت ايران ايستادگي در برابر دشمنان اين خاك و آب است و دشمنان هر جا توانستند از تروريسم بين المللي حمايت كردند و دستهاي آنان در اين جنايت ها آشكار مي شود.

وي خاطرنشان كرد: هر ايراني سرمايه ارزشمندي است كه فقدان او خسارتي بزرگ است اما تجربه نشان داده كه دشمنان اين ملت با اعمال تروريستي به جايي نخواهند رسيد و اگرچه مي خواهند فرصت سازندگي و رشد و تعالي كشور را از ما بگيرند، اما اقدامات مذبوحانه آنها در اراده دولت و ملت ما تاثيري ندارد و باعث بدنامي تاريخي و رسوايي عاملان آن خواهد شد.

سخنگوي دولت تصريح كرد: به زودي دولت با برنامه هاي جدي خود به تلاشهاي بي ارزش دشمنان خاتمه داده و دست آنها را از كشور قطع خواهد كرد.

الهام در پاسخ به سئوال خبرنگار نيويورك تايمز كه از او خواسته بود دشمنان ايران را مشخصا معرفي كنند گفت: دشمن ايران اشغالگراني هستند كه در عراق خيمه زده اند و منظور ما مشخصا انگليس است كه اگر از عراق خارج شود منطقه امنيت خواهد يافت.

خبرنگار ديگري از سخنگوي دولت سئوال كرد آيا ايجاد خط مستقيم هوايي بين تهران و نيويورك در روابط دو كشور ايران و آمريكا تاثير خواهد داشت كه الهام پاسخ داد: ايرانيان هر كجا كه باشند ايراني بوده و از هويت مشتركي برخوردار هستند و ما آنها را به عنوان حاملان فرهنگ اسلامي و ايراني مي شناسيم.

وي افزود: ايرانيان خارج از كشور نياز دارند با وطن خود و اين كانون فرهنگي كه خاستگاه اصلي آنهاست رابطه داشته باشند و سياست دولت اين است كه راه رفت وآمد ارتباط آنها با كشور را فراهم كند.

سخنگوي دولت تاكيد كرد كه دولت موظف است در يك گام فرهنگي با رويكرد ايجاد ارتباط بين ايرانيان داخل كشور و خارج از مرزها و حفظ و ترويج فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي زمينه اين كار را فراهم كند و اين وظيفه دولت، سياسي نيست.

خبرنگاري ازالهام درباره سرنوشت هيات نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي كه دردولت سيد محمد خاتمي تشكيل شد،سئوال كرد.سخنگوي دولت پاسخ داد : دولت موظف به اجراي قانون اساسي است و اين مسئله نيازمند ايجاد هيات خاص يا تشكيلات نيست بلكه دولت بايد اراده نمايد قانون اساسي را اجرا نمايد كه پيگيري حسن اجراي اين قانون از مسئوليت هاي رئيس جمهور است.

وي ادامه داد: هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي نقش و جايگاه مستقلي از دولت نداشت و بيشتر جنبه مشورتي داشته است كه البته رويكرد آن هيات مورد قبول ما نبود.

الهام متذكر شد: ما به طور يكپارچه به اجراي قانون اساسي فكر مي كنيم و اگر مسائلي باشد كه اجراي اصول قانون اساسي را مخدوش كرده باشد رئيس جمهور با استفاده از ابزار موجود شخصا موضوع را پيگيري و برخورد خواهد كرد.

خبرنگاري از سخنگوي دولت سئوال كرد كه چه تمهيداتي براي سفر زوار ايراني به عتبات عاليات در ايام محرم انديشيده شده است كه الهام پاسخ داد: كربلا براي همه دلها و قلوب آزادي خواهان جهان، نماد عشق و كانون طواف است و دولت جمهوري اسلامي تلاش مي كند در چارچوب قراردادهايي كه با دولت عراق منعقد كرده زمينه هاي سفر راحت و امن براي ايرانيان را فراهم نمايد.

وي در عين حال تصريح كرد: خواسته دولت از آن دسته از زواراني كه قصد دارند در ايام سوگواري سيد و سالار شهيدان به عراق بروند، اين است كه با هماهنگي و در چارچوب مقررات دولت هاي ايران و عراق سفر كنند تا مقامات دو كشور به وظايف حمايتي خود در اين زمينه عمل كنند.

سخنگوي دولت در بخش ديگري از اين نشست به تشريح مصوبات اخير دولت پرداخت و گفت: بر اساس آئين نامه پرداخت اضافه كار كاركنان ناجا مقرر شد فوق العاده ساعتي كاركناني كه ضرورت پيدا مي كند تا سقف 175 ساعت در ماه پرداخت شود.

الهام گفت: اين قانون از اول سال آينده اجرا مي شود و گامي در جهت حمايت از نيروي انتظامي و قدرداني از خدمات كاركنان اين نيرو در انجام ماموريت هاي محوله است.

وي همچنين با اشاره به تصويب پنج ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت پاداش به ورزشكاران و دست اندركاران تيم هاي ملي ناشنوايان كه بيشتر مورد ايراد مجلس قرار گرفت، افزود: ايراد شكلي نمايندگان به اين مصوبه اصلاح و اعتبار آن اجرايي شد.

"اختصاص 600 ميليارد ريال اعتبار براي تسريع در بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان زرند ، اختصاص پنج ميليارد و 500 ميليون ريال به منظور پرداخت ديه مقتولين و مجروحين حادثه پاكدشت ورامين ، موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي ايجاد هزار پست سازماني در سازمان زندانها و اقدامات اميني و تربيتي با هدف تقويت تشكيلات اين سازمان، كاهش حقوق ورودي قطعات صنعتي مربوط به جايگاههاي سوخت گيري گاز طبيعي به كف قانوني چهار درصد با هدف اجرايي شدن سياست بهينه سازي سوخت و كاهش مصرف آن در راستاي جلوگيري از آلودگيهاي ناشي از مصرف بي رويه سوخت و تشويق در جهت توسعه گازسوز كردن خودروها " از ديگر مصوبات اخير دولت بود.

الهام همچنين در خاتمه اظهارات خود به بررسي طرح احياي معاونت پرورشي در دولت اشاره كرد و گفت: اين طرح در مجلس در حال بررسي است و وزارت آموزش و پرورش موظف به دفاع از آن شده است.