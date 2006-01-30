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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۵۳

مسابقات بين المللي واترپلو - تهران

ازبكستان، تيم قدرتمند قزاقستان را متوقف كرد

ازبكستان، تيم قدرتمند قزاقستان را متوقف كرد

تيم واترپلو ازبكستان در ديداري تماشايي و جذاب موفق شد تيم قدرتمند قزاقستان را متوقف كند .

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه تورنمنت چهارجانبه واترپلو تهران و ازدور سوم اين مسابقات كه با حضورتيم هاي ملي واترپلوازبكستان، قزاقستان، چين وايران به ميزباني كشورمان در استخر مجموعه ورزشي آزادي جريان دارد، از ساعتي پيش تيم هاي ازبكستان و قزاقستان به مصاف هم رفتند كه پس ازتلاش يكساعته ملي پوشان دو كشوراين مسابقه سنگين و ديدني با نتيجه تساوي 7-7 به پايان رسيد.

دورسوم تورنمنت چهارجانبه واترپلو تهران از دقايقي ديگربا مسابقه تيم هاي ايران و چين دنبال مي شود. دوربرگشت اين مسابقات از فردا يازدهم بهمن ماه آغازخواهد شد و تا سيزدهم بهمن ماه ادامه خواهد داشت .

کد مطلب 284690

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