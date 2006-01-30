ازبكستان، تيم قدرتمند قزاقستان را متوقف كرد

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه تورنمنت چهارجانبه واترپلو تهران و ازدور سوم اين مسابقات كه با حضورتيم هاي ملي واترپلوازبكستان، قزاقستان، چين وايران به ميزباني كشورمان در استخر مجموعه ورزشي آزادي جريان دارد، از ساعتي پيش تيم هاي ازبكستان و قزاقستان به مصاف هم رفتند كه پس ازتلاش يكساعته ملي پوشان دو كشوراين مسابقه سنگين و ديدني با نتيجه تساوي 7-7 به پايان رسيد.

دورسوم تورنمنت چهارجانبه واترپلو تهران از دقايقي ديگربا مسابقه تيم هاي ايران و چين دنبال مي شود. دوربرگشت اين مسابقات از فردا يازدهم بهمن ماه آغازخواهد شد و تا سيزدهم بهمن ماه ادامه خواهد داشت .