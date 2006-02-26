از هيچ كمكي به احمدي نژاد كوتاهي نمي كنم/ در موضوع هسته اي فراتر از دولت تصميم گيري مي شود

محسن رضايي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي "مهر"، مهمترين چالش پيش روي دولت را منابع اقتصادي دانست و گفت : اگر دولت منابع كافي نداشته باشد، نمي تواند به بسياري از شعارهاي خود عمل كند، چون در اين صورت كوچك ترين نوساني در قيمت نفت ممكن است تحقق بسياري از شعارهاي دولت را ناكام بگذارد.

وي افزود : بايد دولت به فكر منابعي به غير از نفت باشد و قطعا تحقق وعده هاي دولت زماني شكل مي گيرد كه دولت اشتغال، توليد و سرمايه گذاري را به صورت جدي به موازات منابع نفت در نظر بگيرد.

رضايي تصريح كرد : سطح درآمد مردم پايين است و تا مردم درآمد نداشته باشند ، هيچ دولتي نمي تواند مردم را از طريق گداخانه تامين كند چون اكنون مشكل بيكاري در كشور ما يك چالش جدي است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين نكته كه اگر در داخل كشور رابطه دولت با مردم درست و قوي باشد، چالش هاي سياسي اهميتي نخواهد يافت، گفت : چالش هاي سياسي زماني موثر مي شود كه دولت نتواند جامعه را خوب اداره كند.

وي افزود : ارتباط دولت با مردم با رويكرد خدمتگزاري، مشابه كار احمدي نژاد شيوه نيروهاي انقلاب بوده كه هر وقت مسئوليت مي گيرند خود را در ارتباط با مردم تعريف مي كنند، همانگونه كه در دوران جنگ فرماندهان جلوتر از بسيجي ها حركت مي كردند كه به همين علت تعدادي از فرماندهان ما شهيد و يا به اسارت نيروهاي دشمن درآمدند.

رضايي با بيان اين كه دولت اگر جلوتر از مردم حركت نكند نمي تواند كشور را اداره كند، اظهار داشت : دولت نه تنها بايد در ميان مردم باشد، بلكه در بسياري از اوقات بايد جلوتر از مردم حركت كند.

وي درباره ارتباط رئيس جمهور و دولت با مردم، افزود : اينگونه ارتباط با مردم ارتباطي مثبت است كه خلا آن احساس مي شد اما اين ارتباط بايد كاملا برنامه ريزي داشته باشد تا ضمن حل مشكلات كوتاه مدت، شاهد توسعه و پيشرفت نيز باشيم. اگر وعده هاي دولت در چارچوب يك برنامه روشن نباشد نتايج معكوس خواهد داشت.

دبير مجمع تشخيص مصلحت بروز برخوردهايي بين ايران با آمريكا و اروپا در چالش هسته اي را محتمل دانست و افزود : براي سياست گذاري در مساله هسته اي فراتر از دولت تصميم گيري شده و مي شود اما از نظر اجرايي دولت جديد موثر بوده است و بخشي از موفقيت هاي به دست آمده نيز مرهون تيم جديد است.

رضايي تاكيد كرد: ايران رفته رفته روي دور فعال و موفقيت آميزي افتاده است اما مهم اين است كه اين روند بايد به گونه اي مديريت شود كه ما ضمن برخورداري از فناوري هسته اي، از زيان هاي بزرگ نيز جلوگيري كنيم چرا كه به دست آوردن غني سازي در خاك كشورمان كاري بزرگ ولي سخت است اما با صبر و حوصله امكان پذير است.

فرمانده كل سپاه در دوران دفاع مقدس، ريشه مسائلي همچون انفجارها يا حوادث اهواز را سازمان هاي جاسوسي عنوان كرد و گفت : آنان در داخل كشور در حال ساختن و مديريت كردن برخي جريانات فكري و اعتقادي و كساني كه مرتكب اين تحركات و انفجارها در خوزستان مي شوند، با واسطه به سازمان هاي جاسوسي وصل هستند.

وي افزود : حوادث و مسائلي كه در 8 سال گذشته به وجود آمد، غفلت هايي را ايجاد كرد كه عده اي از اين غفلت ها سوء استفاده كردند و توانستند تحركاتي از خود نشان دهند.

رضايي با بيان اين كه بايد برنامه ريزي اقتصادي كشور تغيير كند و به عنصر عدالت خصوصا عدالت منطقه اي توجه بيشتري شود، اظهار داشت : به نوعي بي عدالتي منطقه اي در ايران شكل گرفته است چون توزيع فرصت و امكانات عادلانه نبود و به همين جهت بعضي استانهاي ما برخوردار هستند و برخي نيستند؛ البته اكثر استانهايي كه برخوردار نيستند در مرزها قرار دارند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ديپلماسي ايران در دولت جديد، گفت : ما در عرصه سياست خارجي وارد يك دوران چالش شده ايم كه ممكن است چند سالي به طول بيانجامد كه اگر درست مديريت شود نه تنها مي توان از وقوع جنگ جلوگيري كرد، بلكه مي توان منافع فراواني به دست آورد.

رضايي افزود : در 16 سال گذشته كه دوران تنش زدايي بود، در دو سال پاياني رياست جمهوري خاتمي سياست تنش زدايي ايران خاصيت خود را از دست داده بود و ديگر جواب نمي داد و در ايران اگر هر كسي به جز احمدي نژاد هم مي آمد، راهي جز اين نداشت كه رفتار گذشته را اصلاح كند تا بتواند منافع ملي را كسب و حفظ كند.

وي در پاسخ به اين سئوال كه قرار بود شما يكي از وزراي كابينه احمدي نژاد باشيد، پس چرا اينگونه نشد، گفت: دليلش اين بود كه نه من اين مساله را دنبال كردم و نه احمدي نژاد، اما من در هر حال از هر كمكي كه از دستم برآيد به احمدي نژاد دريغ نمي كنم.

رضايي قضاوت درباره عملكرد دولت جديد را نيازمند گذشت حداقل يك سال از كار اين دولت دانست.