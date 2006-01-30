انجمن صنفي عكاسان مطبوعات هرگز سياسي نبوده است

شاهين شهابلو، عكاس خبري، در گفتگو با خبرنگار تجسمي "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : امروز حتي بهترين رسانه هاي ما، مسائل حزبي و سياست گذاري هاي خاصي را دنبال مي كنند تا يك اطلاع رساني . در واقع خبرنگار و عكاس از قشرهاي اصلي مطبوعات هستند كه در اين سيستم قرباني مي شوند. زيرا به هرحال نمي توانند فعاليت بي طرفانه دراطلاع رساني داشته باشند ومي بايست درجهت سياست هاي آن نشريه به كار مشغول شوند.

عضوعلي البدل هيات مديره انجمن صنفي عكاسان مطبوعات درپاسخ به اين پرسش خبرنگارتجسمي " مهر" كه فكر مي كنيد انجمن هايي از اين دست چه فعاليت هايي بايد در راستاي حفظ حقوق معنوي ومادي عكاسان درنظر بگيرد گفت : فراموش نكنيد كه انجمن صنفي عكاسان مطبوعات در برهه اي از زمان شكل گرفت كه نيازجامعه بود. من تصور مي كنم حتي اگر اين انجمن نتواند تمام نيازهاي جامعه عكاسي را برآورده كند اما وجود آن ضروري است.

وي در ادامه گفت : گر چه اين انجمن دچار اشكالاتي است. اول اين كه هيات مديره درطي سال هاي گذشته دغدغه چنداني دربرطرف كردن مشكلات عكاسان نداشتند. نه اين كه دلسوز اين قشر نباشند. نه راه و چاه را نمي دانستند وبنابراين درعمل كردن درمي ماندند. ديگر اين كه درافق وديدگاهشان چندان اين مسائل از رئوس معضلات عكاسي خبري نمي دانستند. دردوره هاي بعد اين مشكلات كمتر شد. بي توجهي به حوزه عكاسي خبري كاهش يافت. زيرا افرادي درمصدر كار قرارگرفتند كه مرتفع كردن مشكلات عكاسي مهم ترين دغدغع آنها به شمارمي آمد.

شهابلو افزود: با اين حال تصورمي كنم يكي از دلايل كمرنگ شدن انجمن صنفي عكاسان مطبوعات، نداشتن پشتوانه هاي سياسي بوده است. انجمن صنفي عكاسان مطبوعات سياسي نبوده است و مجموعه اي از خط مشي هاي خود را دنبال مي كند.

البته بعد ازمدتي به اين نتيجه مي توان دست يافت كه انجمن موفق به صورت دادن فعاليت هايي دراين زمينه شد. معتبرساختن كارت انجمن كارساده اي نبود. البته اين درست است كه انجمن دچارضعف ها ومشكلاتي است، اما دقت داشته باشيد هيات مديره نمي تواند بدون حضور اعضا اين مشكلات را حل كند.

شهابلو در پاسخ به اين پرسش كه برخي ازاعضاي انجمن صنفي معتقدند نشست هاي زيادي با سردارطلايي درخصوص مرتفع كردن مشكلات عكاسان انجام شد بااين حال اين نشست ها تماما به پشت همان ميزهاي انجمن محدود ماندو درنهايت كاري از پيش نرفت نظر شما چيست گفت : حمايت از حقوق عكاس ، مهم ترين مشكلي است كه انجمن صنفي با آن روبه روست. اگر من به عنوان يك عكاس نوعي درطول زماني كه عضوانجمن هستم ، درجلسات آن شركت نكرده و نظرات و پيشنهادات خود را بيان نكنم چگونه انتظار دارم كه معضلات كاري ام حل وفصل شود.

وي خاطر نشان كرد : اين مسائل از ديرباز در انجمن وجود داشته است. البته مشكلاتي از اين دست درحال حاضر براي انجمن تعريف شده است. بازهم تاكيد مي كنم كه اعضاي انجمن حتما درمجمع هاي صنف شركت كنند. اين دليل نمي شود چون آقاي ايكس با من مشكل دارد به انجمن صنفي عكاسان خبري بي توجهي نشان دهد. درحالي كه با مطرح كردن و حرف زدن هم مشكلاتمان برطرف مي شود و بدنه جامعه عكاسي سالم خواهد ماند.

" شاهين شهابلو " گفت : ما عادت كرده ايم كه فكر كنيم انجمن به تنهايي وبدون كمك اعضا مي تواند كاري از پيش ببرد. اما به اين نكته دقت نمي كنيم كه انجمن از درون ما شكل گرفته است. پس ما بايد خود حلال معضلات خود باشيم . گرچه من مدافع انجمن نيستم و تنها از جانب خود حرف مي زنم. اما تصور مي كنم نمي توان تمام مسائل حل نشده در اين زمينه را ازچشم اعضاي هيات مديره ديد. اعضاي انجمن مي توانند، دست اندركاران هيات مديره را عزل و نصب كنند. انجمن صنفي عكاسان مطبوعات تمام تلاش خود را كرده ولي توانايي بيشتري ندارد.

عضو علي البدل هيات مديره انجمن صنفي عكاسان مطبوعات درپاسخ به اين پرسش كه فكر نمي كنيد هيات مديره انجمن بايد با دادن شرح وظايفي ، به شفاف سازي عملكردهاي خود بپردازند تا اعتماد انجمن را جلب كنند گفت : طبعا. اعضاي هيات مديره بايد جوابگو باشند كه چرا درطي چند دوره گذشته، فعاليت كارسازي درخصوص امنيت مادي ومعنوي عكاسان به وجود نيامده است . اما بازهم مي گويم اين اعضاي انجمن هستند كه مي توانند به موشكافي دقيق تر مسائل صنف خود بپردازند.