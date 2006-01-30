اذعان وزير امور خارجه آلمان به مخالفت كشورها با ارجاع ايران به شوراي امنيت

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، فرانك والتر اشتانماير وزيرامورخارجه آلمان خاطر نشان كرد كه برخي از اعضاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بيشتر ازديگران درباره ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مردد هستند .



وي افزود :" شايد چين بيشتر از روسيه در باره ارجاع ايران به شوراي امنيت ترديددارد ".



كشورهاي آفريقاي جنوبي، مالزي و كوبا نيز بر حق كامل ايران براي توسعه فناوري هسته اي خود به منظور اهداف صلح آميز تاكيد كرده اند .

آفريقاي جنوبي در بيانيه اي كه امروز پس از نشست جمعه تروئيكاي گروه نم ( آفريقاي جنوبي، كوبا، و مالزي) با منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران صادر كرد ، اعلام كرد سه كشور عضو تروئيكاي گروه نم بر موضع اصولي خود مبني بر حمايت از دستيابي ايران به فناوري هسته اي براي اهداف صلح آميز تاكيد دارند.



هاوانا، پروتوريا و كوالالامپور در اين بيانيه اعلام كردند كه" از تحرك كنوني آژانس بين المللي كه با هدف توضيح مسائل مربوط با پرونده هسته اي ايران صورت مي گيرد، حمايت مي كنند."



از سويي پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان عصر امروز در نشست لندن مواضع خود را در باره چگونگي برخورد با برنامه هسته اي ايران همسو خواهند كرد .