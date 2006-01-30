طرح كاهش نرخ سود تسهيلات ريالي بخش صادرات تصويب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه همچنين مقرر شد به منظور يكپارچه سازي مديريت كلان صادرات غير نفتي كشور سازمان توسعه تجارت ايران از اين پس به عنوان متولي صادرات غير نفتي كشور تلقي شود.

تخصيص صد درصدي اعتبارات 850 ميليارد ريالي جوائز و مشوق هاي صادراتي بودجه امسال نيز از ديگر مصوبات جلسه شوراي عالي صادرات غير نفتي بود.

همچنين مقرر شد تامين مالي صادرات به عراق با عامليت بانك توسعه صادرات ايران انجام شود.

در اين جلسه، سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شد دستور العمل نحوه استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تامين مالي صادرات را ظرف يك ماه تدوين و به بانك هاي عامل ابلاغ كند.