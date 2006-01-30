حماس و چالش هاي پيش رو پس از پيروزي

بسياري از ناظران سياسي اعتقاد دارند كه ورود جنبش حماس به پارلمان و تشكيل دولت به مفهوم پايان عمر مبارزاتي اين جنبش كه از يك پايگاه مردمي معتبري بر خوردار است ،تلقي مي شود.



اين جنبش كه ازسال 1987موجوديت خود را با هدف آزاد سازي اراضي اشغالي فلسطين اعلام كرد، توانست درطول نزديك به 20 سال گذشته محبوبيت فوق العاده اي در داخل وخارج فلسطين كسب كند.



مخالفت حماس با هرگونه سازش ونفي توافقنامه اسلو واصرار بر تشكيل دولت مستقل فلسطيني به پايتختي بيت المقدس جايگاه والائي به اين جنبش بخشيد.



به گزارش مهر، اعضاي برجسته اين جنبش در كنار فعاليت مبارزاتي خود عليه اسرائيل، دربرابر قدرت طلبي عناصرقديمي جنبش فتح وفساد مالي واداري حكومت خودگردان ايستادگي كردند وبارها ازسوي احزاب وابسته به حكومت خودگردان مورد تعقيب وآزار قرار گرفتتند.



اما اكنون اين سوال مطرح است كه چه چيزي در اراضي اشغالي تغيير كرده كه حماس مصمم شده تا پارلمان وحكومت آينده را دردست بگيرد؟



آيا اين جنبش به عنوان اسب ترواي آمريكا وغرب عمل خواهد كرد و پس ازخلع سلاح ساير گروه هاي مبارز و مذاكره با رژيم صهيونيستي ودادن امتياز به غرب و آمريكا، تحت فشارجنبش فتح و قدرت هاي خارجي براي هميشه صحنه سياسي ومبارزاتي را ترك خواهد كرد؟.



آيا قدرت چانه زني سياسي اين جنبش بالاتر از قدرت چانه زني سياستمداران قديمي وكاركشته حكومت خودگردان مي باشد و در آينده خواهد توانست از حقوق ملت فلسطين دفاع كند؟



چه كسي دربرابر خون هاي به زمين ريخته شيخ احمد ياسين، عبدالعزيز الرنتيسي، اسماعيل ابوشنب، يحيي عياش وصدها مبارز ديگر فلسطيني مسوول است ؟



اگرحماس قصد داشت وارد فعاليت سياسي شود و تن به شرايط اسرائيل بدهد، چرا پس ازپرداخت هزينه سنگين و شهادت دهها تن از اعضاء برجسته اين جنبش، چنين تصميمي را اتخاذ كرده است؟.



به گزارش مهر، مسلما حماس در آينده براي تشكيل دولت بايد شرايط آمريكا واسرائيل را بدون هيچگونه قيد وشرطي بپذيرد تا بتواند وجود خود را درعرصه سياسي جهاني تثبيت كند .



اين شرايط شامل خلع سلاح همه گروه هاي فلسطيني، به رسميت شناختن اسرائيل ومحكوم ساختن عمليات جهادي مي باشد كه اگرحماس تن به اين خواسته ها بدهد، مسلما با واكنش تند جنبش جهاد اسلامي و گردان هاي الاقصي روبرو خواهد شد واين امر به رويارويي مسلحانه بين احزاب مسلح و جنبش حماس منجر مي شود.



بنابراين پيروزي حماس تنها يك روي سكه است، زيرا اين جنبش در آينده با كارشكني ها و موانع زيادي چه از سوي احزاب فلسطيني و چه از سوي آمريكا وغرب واسرائيل مواجه خواهد شد.



بسياري ازناظران سياسي ورود حماس به فعاليت سياسي را در چارچوب طرح مشترك تشكيلات خودگردان وآمريكا تلقي مي كنند كه هدف آن تخريب سياسي و مبارزاتي اين جنبش مي باشد .



ازسوي ديگر به نظر مي رسد كه پيروزي حماس راه را براي پيروزي حزب افراطي ليكود به رهبري " بنيامين نتانياهو" نخست وزير اسبق اسرائيل وساير احزاب تندرو صهيونيستي در انتخابات آينده رژيم اسرائيل هموار خواهد كرد.



به گزارش مهر، قدرمسلم در انتخابات آينده"كنيست"(پارلمان) اسرائيل، قدرت در اختيارحزب ليكود واحزاب ديني تندرو ديگر قرار خواهد گرفت كه اين احزاب در گذشته با هرگونه مذاكره با تشكيلات خودگردان مخالفت كرده اند.



به اين ترتيب هيچگونه روزنه اي براي حل مسئله فلسطين ازطريق سياسي وگفتگو با اسرائيل وجود ندارد، زيرا ظرفيت هاي سياسي حماس براي ورود به فاز سياسي واعاده حقوق ملت فلسطين مسلما از ظرفيت جنبش فتح بيشتر نيست.



درهرصورت حماس مسلما درآينده با كارشكني داخلي وخارجي روبرو خواهد شد وپس ازپايان ماموريت خود در خلع سلاح گروه هاي مبارز فلسطيني ازصحنه سياسي حذف مي شود و اين دامي است كه اين جنبش ناخواسته در آن گرفتار شده است.