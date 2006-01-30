گفتگوي خواندني خبرنگار سابق آسوشيتدپرس با "مهر" : "هولوكاست گرايي" مذهب رسمي دولت آمريكا است

به گزارش بين الملل خبرگزاري مهر، در روزهاي اخير با عنايت به سالروز جهاني هولوكاست، جنب و جوش و تحركي بسياري به ويژه در سطح رسانه اي به ويژه در اينترنت مشاهده مي شود.

از آنجايي كه اين پديده تبديل به يك مذهب شده است و هرگونه انتقاد از آن پيامدهايي جبران ناپذيري براي منتقدين در پي دارد روزانه شاهد اخبار و گزارش هايي در خصوص به زندان افتادن محقق و مورخي در رابطه با زير سؤال بردن اين مسئله هستيم.

"مايكل هوفمن" (Michael A Hoffman II) خبرنگار آمريكايي در اين باره طي گفتگوي اختصاصي با "مهر" مي گويد: قانون اساسي آمريكا دين را از دولت جدا مي داند؛ در آن گفته شده است كه هيچ مذهبي به تنهايي نمي تواند به عنوان دين رسمي دولت آمريكا باشد. اما يهودي هاي متعصب با اين عذر و بهانه كه هولوكاست تاريخ است، قانون اساسي ما را دور زدند.

وي افزود: آنها به اين بهانه يك كنيسه واقعي را، به موزه اي براي هولوكاست تبديل كردند؛ موردي در واشنگتن دي سي وجود دارد، در آنجا "رونالد ريگان" رئيس جمهور آمريكا كه از صدام حسين خواست تا جمهوري اسلامي ايران را از نقشه روزگار محو كند . موزه هولوكاست آمريكا را روي فقر مردم اين خاك و بوم بنا نهاد.



به گفته هوفمن، اما اين موزه قوانين مربوط به مدارك و دلايل را رعايت نمي كند و در قبال تحقيق و كنجكاوي ها، تاب نمي آورد. "اجازه داده نمي شود در آن شك و ترديد شود به خاطر اينكه هولوكاست ميراث تاريخ جنگ جهاني دوم نيست، ترجيحاً اين پديده يك مذهب است مذهبي متعلق به صهيونيستها براي غير يهوديان."

هوفمن با اشاره به اينكه سؤال صادقانه يا شك در جزئيات اتاق هاي گاز يك اقدام تنفر آميز و يا آنتي سيميتيك نيست بلكه گزارش هاي تاريخي مي تواند آزادانه مورد ترديد واقع شده و يا درمورد آنها سؤالاتي مطرح شود، مي گويد: هولوكاست يك فرقه مذهبي است كه لباس تاريخي به خود پوشيده است و موزه هولوكاست در واقع حد واسط بين يك كنيسه واقعي و يك مكان عبادت براي اولين دولت مذهبي هولوكاست گراي آمريكا است.

اين خبرنگار سابق آسوشيتدپرس در خصوص ممنوعيت بحث در اين باره و واكنش آمريكا و اتحاديه اروپايي نسبت به گفتگوهاي انتقادي در اين خصوص به مهر مي گويد: اروپايي ها با وجود اينكه درباره دموكراسي در كشورهاي اسلامي صحبت مي كنند، تاريخي طولاني از سركوب آزادي بيان و حقوق بشر را نيز دارند. به لحاظ تاريخي كشورهاي بزرگ غربي هرگز هنجارهاي مربوط به آزادي بيان افراد را قبول نكرده اند در عوض آنها به اين ايده قديم كليسا تمسك مي جويند كه "براي خطا حقوقي متصور نيست". اما چه كسي مي گويد كه چه قوانيني در تاريخ اشتباه هستند؟ چه كسي است كه قدرت دارد و تصميم مي گيرد كه ما چگونه سوابق اشتباه تاريخي را ثابت كنيم؟

يك قاضي ماسوني؟ يك محكمه صهيونيستي ؟ يك نخست وزير؟ خاخام اعظم؟ پاپ؟

خبرنگار سابق آسوشيتدپرس درادامه گفتگو با مهر اظهارداشت: من فكر نمي كنم كه بتوانيم با زور، تاريخ واقعي داشته باشيم. تاريخ واقعي بر اساس كنجكاوي و تحقيق است نه بر اساس تعصب و پيش داوري. حقيقت درباره اتاق هاي گاز كشتار در اردوگاه آشويتس مانند حقيقت درباره خود دين يهود است (كه بر اساس عهد عتيق نيست بلكه بر اساس سنت هاي خاخام هاست) كه كل اروپاي مدرن را به دليل مصالح سياسي و اقتصادي خود بي ثبات مي كند.

به عقيده هوفمن ، دولت هاي اروپا از يك الگوي ماسوني در يهوديسم پيروي مي كنند كه در آن ايدئولوژي برتري طلبي با منبع مذهبي وجود دارد. چرا كه براي تحقيق در اعتبار و ماهيت هولوكاست ، نياز به اجازه اتحاديه خاخامي اروپا است كه مقر آن در بروكسل مي باشد.

امروزه ما در اروپا شاهد هستيم كه داستان خاخامي اتاق هاي گاز آشويتس و رقم "قبالايي" شش ميليون مرده، آخرين حكم مقدس، به شيوه اي ديگر ، در غرب تجاهل گرا به شمار مي رود و اين حكم تنها با زنداني كردن و به سياه چال افكندن قدرت مي يابد و اگر چنين نباشد وزن سنگين دروغ و تصور باطل باعث فروپاشي اين دروغ خواهد شد.

هوفمن در ادامه گفتگو با مهر اضافه مي كند: اظهارات رئيس جمهوري ايران را دراين باره كه چرا زمانيكه پيامبران كتاب هاي مقدس در اروپا مورد حمله قرار مي گيرند كسي به خاطر آن مجازات نمي شود، اما در خصوص هولوكاست اين طور نيست ، كاملاً درست و منطقي است. به باور وي تلمود خودش به اشعياي پيامبر توهين مي كند و او را به خاطر انتقاد از اسرائيل مستحق مرگ مي داند.

به گفته هوفمن در اروپا قانون ديگري وجود دارد به خاطر اينكه پيامبران اولي خاخام ها هستند و اين يك اصل تلمودي است.

اين گزارشگر آسوشيتدپرس درادامه گفت: امروزه ما در اروپا شاهد هستيم كه داستان خاخامي اتاق هاي گاز آشويتس و رقم "قبالايي" شش ميليون مرده ، آخرين حكم مقدس، به شيوه اي ديگر ، در غرب تجاهل گرا به شمار مي رود و اين حكم تنها با زنداني كردن و به سياهچال افكندن تقويت مي شود و اگر چنين نباشد وزن سنگين دروغ و تصور باطل باعث فروپاشي اين دروغ خواهد شد.

به گزارش مهر، به گفته هوفمن،مسلمانان و اعراب بايد با تكنولوژي پيشرفته با صهيونيست ها در هاليوود مقابله كنند.



به باور وي ايران به عنوان رهبر جهاني در توليد فيلم هاي هنري به شمار مي رود چرا ايران از فيلم نامه نويسان، كارگردانان، بازيگران براي ساخت فيلم هايي با بودجه مناسب تر در باره هولوكاست اسرائيلي عليه فلسطينيان استفاده نمي كند؟

وي توصيه مي كند تا فيلم هايي درباره بمباران تابستان 1982 بيروت از سوي شارون، و درباره كمك ها و پشتيباني هاي "دونالد رامسفلد" و ريگان از صدام در جنگ عراق عليه ايران ساخته شود.

هوفمن در انتهاي گفتگو با "مهر" مي افزايد: اين ضعف است كه مسلمانان و عرب ها اجازه دادند تا قدرت سينما در دستان صهيونيست ها باشد و زمان آن است تا فيلم هايي براي مقابله با فيلم هاي "استيون اسپيلبرگ"(كارگردان شهير يهودي در هاليوود) توليد كنند و دروغ هاي چند وجهي وي را بي اثر كنند.اگر چنين فيلمهايي با زيرنويس هاي انگليسي توليد و به خوبي تبليغ و توزيع شود تاثير بسيار زيادي بر افكار عمومي غرب خواهد گذاشت.

هوفمن مي گويد: من درباره هولوكاستي كه اسرائيل عليه فلسطينيان به راه انداخته است بر روي پايگاه اينترنتي خود مقالاتي را ارائه داده ام، اما براي مقابله با تبليغات صهيونيست ها پيشنهاد مي دهم تا فلسطينيان به دوربين هاي ديجيتالي كوچك براي ضبط تصاوير دد منشانه اي كه اسرائيل عليه آنها مرتكب مي شود مجهز شوند.

هوفمن گزارشگر سابق آسوشيتدپرس در دفتر نيويورك مي باشد و نويسنده شش كتاب است و پايگاه اينترنتي تجديد نظرطلبان را راه اندازي كرده است.