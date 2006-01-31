همايش بين المللي گفتگوي علم و دين در تهران برگزار مي شود

به گزارش گروه دين وانديشه "مهر" از كرج ؛ اين همايش از سوي مركز علمي تحقيقات علوم پزشكي كشور و مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران با هدف ارائه نتايج جديدترين تحقيقات در زمينه ارتباط علم و دين و ارتقاء آگاهيهاي عمومي در اين خصوص برگزار مي شود.

مباحث بنيادين دين، انسان، سلامت، تكنولوژيهاي نوين، اخلاق، خانواده و جنسيت محورهاي اصلي اين همايش هستند.

علاقمندان به شركت در همايش مي توانند مقالات خود را تا اول اسفند ماه به دبيرخانه همايش ارسال كنند .

همايش بين المللي گفتگوي علم و دين ارديبهشت ماه 85 در تهران برگزار مي شود .