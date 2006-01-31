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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۲۰

همايش بين المللي گفتگوي علم و دين در تهران برگزار مي شود

نخستين همايش بين المللي گفتگوي علم و دين با تأكيد بر مفهوم حيات ، انسان و سلامت در تهران برگزار مي شود.

به گزارش گروه دين وانديشه "مهر" از كرج ؛ اين همايش از سوي مركز علمي تحقيقات علوم پزشكي كشور و مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران با هدف ارائه نتايج جديدترين تحقيقات در زمينه ارتباط علم و دين و ارتقاء آگاهيهاي عمومي در اين خصوص برگزار مي شود.

مباحث بنيادين دين، انسان، سلامت، تكنولوژيهاي نوين، اخلاق، خانواده و جنسيت محورهاي اصلي اين همايش هستند.

علاقمندان به شركت در همايش مي توانند مقالات خود را تا اول اسفند ماه به دبيرخانه همايش ارسال كنند .

همايش بين المللي گفتگوي علم و دين ارديبهشت ماه 85 در تهران برگزار مي شود .

کد مطلب 284764

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