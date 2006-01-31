  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۲۲

كنگره نفرولوژي، دياليز و پيوند كليه در اروميه برگزار مي شود

دهمين كنگره ساليانه نفرولوژي، دياليز و پيوند كليه با حضور متخصصان، پژوهشگران و استادان دانشگاهي بهار سال آينده در دانشگاه علوم پزشكي اروميه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين همايش با همكاري انجمن نفرولوژي ايران و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان آذربايجان شرقي برگزار مي شود.

در همايش ياد شده آخرين دستاوردهاي علم نفرولوژي با حضور كارشناسان، مورد تبادل نظر و بررسي قرار مي گيرد.

همچنين راهكارهاي اطلاع رساني عمومي براي جلوگيري از بيماريهاي كليه، نحوه درمان اين بيماري در كشور، فناوري هاي دياليز و جديدترين انواع پيوند كليه در ايران و جهان در اين همايش مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

همايش نفرولوژي، دياليز و پيوند كليه از 29 ارديبهشت تا دوم خرداد ماه سال آينده در مركز آموزشي درماني امام خميني واقع در دانشگاه علوم پزشكي اروميه برگزار مي شود.

کد مطلب 284767

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها