كنگره نفرولوژي، دياليز و پيوند كليه در اروميه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين همايش با همكاري انجمن نفرولوژي ايران و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان آذربايجان شرقي برگزار مي شود.

در همايش ياد شده آخرين دستاوردهاي علم نفرولوژي با حضور كارشناسان، مورد تبادل نظر و بررسي قرار مي گيرد.

همچنين راهكارهاي اطلاع رساني عمومي براي جلوگيري از بيماريهاي كليه، نحوه درمان اين بيماري در كشور، فناوري هاي دياليز و جديدترين انواع پيوند كليه در ايران و جهان در اين همايش مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

همايش نفرولوژي، دياليز و پيوند كليه از 29 ارديبهشت تا دوم خرداد ماه سال آينده در مركز آموزشي درماني امام خميني واقع در دانشگاه علوم پزشكي اروميه برگزار مي شود.