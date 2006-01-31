الظواهري از بوش خواست مسلمان شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، مرد شماره دو گروهك تروريستي القاعده درنوار ويدئويي كه شبكه تلويزيوني الجزيره آن را پخش كرد، از جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا خواست تا مسلمان شود.
اين نوار ويدئويي بدون صدا پخش شد و گوينده اين خبر گفت:" االظواهري در اين نوار ويدئويي از جرج بوش دعوت كرد تا به اسلام روي آورد".
الظواهري در ادامه سخنان خود خطاب به جرج بوش تاكيد كرد:" اگر به اين اسلام روي بياوري، برادر ديني مي شوي و خداوند رفتارها و اعمال گذشته ات را مي بخشد".
اين درحالي است كه شبكه تلويزيوني الجزيره پيش ازاين نيزاز ايمن الظواهري نواري ويدئويي پخش كرد كه الظواهري در آن تاكيد كرده است: ازحمله هوايي نيروهاي آمريكايي در 13 ژانويه در روستايي درمنطقه وزيرستان جان سالم به دربرد.
درعين حال شبكه تلويزيوني الجزيره روزگذشته نواري جديد ازخبرنگارروزنامه "كريستين ساينس مانيتور" پخش كرد كه جيل كارول ازخانواده و همكاران آمريكايي اش خواست تا از نظاميان آمريكايي و وزارت كشورعراق بخواهند تمام زندانيان زن عراقي را آزاد كنند.
گردان هاي انتقام( كتائب الثار) ضمن اعلام پذيرفتن مسئوليت ربودن اين خبرنگار اعلام كردند: خواستار آزادي تمامي زندانيان زن عراقي هستند.
نظر شما