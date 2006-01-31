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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۴۴

مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

مهم ترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:

آفتاب:
بازتاب نشست بروكسل
لغو سفر احمدي نژاد به خوزستان
معامله سوريه با آمريكا

آفرينش:
اعلام نتايح تكميل ظرفيت 47 رشته آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي
سامان مقدم: هر روز جشنواره را "سيمرغ" گرفتم
اسامي پذيرفته شدگان رشته هاي نيمه متمركز و دوره هاي مشترك خارج از كشور پنجشنبه اعلام مي شود

اعتماد:
آغاز محرم 1427 قمري؛ حديث هميشگي عشق ايرانيان به اهل بيت
سرمايه گذاران خارجي بورس در راهند
بازارهاي جهاني در التهاب تصميم  وين

اعتماد ملي:
ساعات پرالتهاب در مذاكرات هسته اي
پارلمان فلسطين در محاصره نيروهاي امنيتي
"آري هان" سرمربي پرسپوليس شد

ابرار:
رئيس مجلس : كشورهاي اسلامي استقلال خود را در برابر غرب حفظ كنند
اتحاديه اروپا پايان غني سازي در ايران را خواستار شد
عضو فراكسيون اصولگريان : بودجه مجلس خيلي زياد است

اسرار:
گمان زني ها از مذاكرات پنهان
عيدي بازنشستگان دولت با كارمندان برابر است
فعاليت آتش نشانان زن از سال 85

ايران:
غني سازي را با شركا پيش مي بريم
احمدي نژاد : اقتدار ايران در خدمت كشورهاي منطقه است
جزئيات طرح ساماندهي جوايز حساب هاي قرض الحسنه اعلام شد

ابتكار:
قرارداد جديد گاز ممنوع!
پرداخت تسهيلات 18 ميليون توماني مسكن تمديد مي شود
دولت چهار ميليارد دلار بنزين وارد مي كند

اقتصاد پويا :
دولت احمدي نژاد از هرگونه سرمايه گذاري مثبت حمايت ويژه مي كند
مدير پروژه آريان: 206 اس . دي را مي توانيم به 5 قاره جهان صادر كنيم
رضوي مدير عامل بانك صنعت و معدن شد

پول:
نشست بروكسل پشت درهاي بسته
صادرات گاز و مناقصه هاي اكتشاف متوقف شد
نشست 139 اوپك امروز افتتاح مي شود

توسعه:
سفر دكتر احمدي نژاد به استان بوشهر قطعي شد
قانون كار اصلاح مي شود
استقرار 500 پليس مترو در ايستگاهها

جام جم:
تدابير ايران - تهديد اروپا در بروكسل
اعزام 10 هزار دانشجو به عمره مفرده با تفسيط هزينه
سيمرغ تماشاگران بر شانه اصغر فرهادي نشست

جمهوري اسلامي:
نامه صدها استاد دانشگاه ايراني به البردعي: آژانس مانع برخورد گزينشي غرب با فعاليت هاي هسته اي شود
سخنگوي دولت: عقب نشيني نمي كنيم حتي يك قدم
يك جوان پس از استفاده از قرص "اكس" سر پدرش را از تن جدا كرد

جوان:
انزجار مسلمانان از اهانت به مقدسات اسلامي شدت گرفت
پيشنهاد 6 ماده اي جديد ايران به اروپا
طلسم كاهش شهريه دانشگاه آزاد شكست

جهان اقتصاد:
مخالفت اكثر اعضاي اوپك با كاهش سقف توليد
انتقاد عليه دولت جرم سياسي است
مصطفي محمد نجار: وزارت دفاع پيشتاز دسترسي كشور به انقلاب الكترونيكي است
جهان صنعت :
توليد روزانه 140 ميليون ليتر بنزين
ذخاير بيمه آسيا به 200 ميليارد تومان رسيد
2 ميليون سيم كارت ثبت نام شد

حيات نو:
تمديد زمان پرداخت تسهيلات 18 ميليون توماني مسكن
توقف همه مذاكرات صادرات گاز
قطع كمك هاي آمريكا به دولت فلسطين

خراسان :
افشاگري ديوان محاسبات درباره قرارداد انتقال گاز ايران به امارات
تزريق 117 ميليارد تومان نقدينگي به نام اشتغال زايي
تسهيلات ثبت نام تلفن همراه شامل تمامي كاركنان آموزش و پرورش مي شود

دنياي اقتصاد:
مغايرت بودجه 85 با سياست هاي كلي
زيان 21 ميليارد دلاري قرارداد ايران - كرسنت در 25 سال
2 ميليون ثبت نام در 8 روز؛ درآمد 720 ميليارد توماني ثبت نام موبايل

سياست روز:
زيان 21 ميليارد دلاري قرارداد "ايران كرسنت" به اقتصاد ايران
الهام: انگليس عامل ناامني در منطقه است
تشكيل دولت جديد توسط حماس

شرق:
6 پيشنهاد تازه ايران به اروپا
بازداشت نماينده بندرعباس
افشاي بزرگترين تخلف اقتصادي

صداي عدالت:
ديرباز نماينده بندر عباس بازداشت شد
احمدي نژاد : هيچ كس نمي تواند مانع دستيابي ايران به دانش هسته اي شود
پيشنهاد ايران براي مصالحه

عصر اقتصاد:
گوشت قرمز 40 درصد گران شد
ضريب خسارتي بيمه آسيا به 76 درصد رسيد
5/7 تريليون ريال گردش مالي ناسالم دستگاههاي دولتي

كيهان:
بهاي نفت اوپك از 60 دلار گذشت
دستگيري عوامل بمب گذاري هاي اخير اهواز
جزيايات سوءاستفاده كلان مالي در قرارداد 25 ساله گازي

كارو كارگر:
به دليل تورم زا بودن بودجه سال 85؛ محجوب: قدرت خريد اقشار كم درآمد، كاهش مي يابد
عيدي بازنشستگان دولت با كارمندان برابر است
احمدي نژاد: جنجال هاي دشمنان براي جلوگيري از پيشرفت ايران بي ثمر است

همبستگي:
محمدرضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات عمومي اعلام كرد: خروج 200 ميليارد دلار ارز
آزادي هفت گروگان ايراني
فضاي پيچيده و دوگانه در مذاكرات بروكسل و لندن

همشهري:
شانزدهيمن اجلاس منطقه اي اكو در تهران
پيشنهاد هسته اي ايران به 3 كشور اروپايي
اجراي مقررات ملي ساختمان از فردا اجباري مي شود

هموطن سلام:
تمديد زمان پرداخت وام 18 ميليون توماني مسكن
جزئيات يكي از بزرگترين پرونده هاي فساد مالي اعلام شد
دانشجويان نخبه و برگزيده رايگان به حج مي روند

هدف و اقتصاد:
نيروي پليس در مترو مستقر مي شود
رئيس ديوان محاسبات: كسري بودجه با جلوگيري از تخلفات مالي تامين مي شود
عزم جدي دولت در استفاده درست از تسهيلات بانكي 

کد مطلب 284775

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