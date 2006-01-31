ايران در حال حاضر مي تواند بمب اتمي بسازد!

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه صهيونيستي جروزالم پست، در حاليكه كارشناسان برآورد مي كنند كه در زرادخانه هاي رژيم صهيونيستي بيش از 200 كلاهك هسته اي وجود داشته باشد ، اما "رافي ايتان" Rafi Eitan عضو سابق آژانس امنيتي رژيم صهيونيستي و موساد مدعي شد كه ايران به قدر كافي داراي اورانيوم غني شده است تا حداقل بتواند يك يا دو بمب اتمي را از نوع بمبهاي اتمي كه توسط آمريكا بر هيروشيما پرتاب شد، بسازد.

ايتان از جمله افرادي است كه براي موجوديت اسرائيل حتي پيش از سال 1948 فعاليت كرده و همچنين از كساني است كه در طراحي و اجراي سري حمله به راكتور هسته اي عراق در ژوئن سال 1981 مشاركت داشته است.

ايتان بدون توجه به نقض قرارداد منع گسترش سلاحهاي هسته اي توسط اسرائيل،مدعي شده است كه اين ديدگاه وي ناشي از مذاكراتي است كه با كارشناسان مختلف از كشورهاي خارجي داشته و آنچه كه بايد عامل نگراني براي اسرائيل و اروپا باشد، اين حقيقت است كه "ايراني ها داراي موشكهاي كروز با برد 3 هزار كيلومتر هستند.آنها سعي كرده اند تا 9 موشك از اين نوع را نيز در اوكراين از زرادخانه هاي اتحاد جماهير شوروي سابق خريداري كنند، اما روسيه بخشي از اين طرح را خنثي گذاشت و ايران 3 يا 4 نوع از اين موشكها را دريافت كرد."

به گزارش "مهر" ايتان در ادامه ادعاهاي خود براي انحراف افكار عمومي از زرادخانه سلاحهاي كشتار جمعي رژيم اسرائيل گفت:" تلاشهاي ديپلماتيك عليه خطر هسته اي ايران بايد يك مسئله بين المللي باشد و بايد در اين زمان مورد بررسي قرار گيرد؛خطر سلاحهاي هسته اي تهران كمتر از خطر راكتور هسته اي بغداد نيست."

رژيم صهيونيستي پيش از اين نيز از جامعه جهاني خواست تا در قبال موضوع هسته اي ايران و آنچه كه اين رژيم از آن به فرايند ديپلماسي مضحك ياد كرده است، موضعي متحد اتخاذ كنند.

"شيمون پرز" نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستي با اعلام موضع خود، ايران را رژيمي خواند كه بزرگترين خطر براي عصر كنوني به شمار مي رود.