به گزارش خبرنگار مهر، کمال تبریزی شامگاه ۸ تیرماه پیش از مراسم اکران اقتتاحیه فیلم «از رییس جمهور پاداش نگیرید» در پردیس سینمایی ملت به ایراد سخنانی پرداخت. وی در ابتدا از زنده یاد احمد آقالو یاد کرد و گفت: کسانی که با زنده یاد آقالو کار کردند، می دانند که او شخصیت بسیار نازنین، مهربان و بزرگی داشت. او سال هاست که بین ما نیست اما ما در این فیلم در کنار احمد آقالو موقعیت های خیلی خوبی با هم داشتیم.

وی اظهار امیدواری کرد که روح زنده یاد احمد آقالو در سالن و در کنار عوامل فیلم «از رییس جمهور پاداش نگیرید» که از اکران فیلم بعد از ۷ سال خوشحال هستند، حضور داشته باشد.

کارگردان فیلم «از رییس جمهور پاداش نگیرید» در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما دست اندرکاران فیلم خوشحالیم که بعد از ۷ سال توانستیم دوستان را قانع کنیم که این فیلم اکران شود. من روز خوبی را سپری می کنم زیرا با اکران فیلم زحمات بسیاری، دیده می شود.

تبریزی با اشاره به اینکه ساخت فیلم «از رییس جمهور پاداش نگیرید» کار دشواری بود، افزود: در ایران و عربستان مسئولانی بودند که با فیلمبرداری «از رییس جمهور پاداش نگیرید» مخالفت می کردند و ما باید تلاش می کردیم که مخالفت آن ها رفع و فیلم ساخته شود.

کارگردان فیلم «مارمولک» در ادامه اظهار کرد: این روزها وقتی پیش دکتر می روم، احساس می کنم که پیش از آن حال بهتری داشتم. این اتفاق برای فیلم «از رییس جمهور پاداش نگیرید» نیز افتاده است. بعد از ۷ سال، متخصصان و جراح های مختلف وزارت ارشاد کارمان را جراحی کردند زیرا معتقد بودند این کودکی که متولد شده، بیمار است.

وی با بیان اینکه جراحان وزارت ارشاد معتقد بودند که بچه ما نباید با بچه های دیگر در ارتباط باشد زیرا بیماری اش مسری است، تصریح کرد: ولی ما معتقد بودیم این بچه سالم است و می تواند سلامت را به جامعه بدهد اما جراحان تمام اندام این بچه را جراحی کردند. خوشبختانه آنها دست به قلب بچه ما نزدند و قلب بچه سالم است. امیدوارم شما با قلب بچه ما ارتباط برقرار کنید.

تبریزی در پایان سخنان خود تاکید کرد: امیدوارم جراحان مختلف دست از جراحی فیلم های ما بردارند تا ما بتوانیم فیلم هایمان را بدون جرح و تعدیل به مخاطبان نشان دهیم.

رخشان بنی اعتماد، جهانگیر کوثری، رضا کیانیان، جعفر دهقان، محسن شاه ابراهیمی،احسان کرمی و احمد مسجدجامعی از جمله مهمانان اولین اکران فیلم سینمایی «از رییس جمهور پاداش نگیرید» بودند.