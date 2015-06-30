۹ تیر ۱۳۹۴، ۹:۴۴

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ یورو سقوط کرد

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

بلومبرگ : قیمت نفت برنت تحت تاثیر بحران یونان با ۱.۲۹ دلار کاهش به ۶۱.۹۷ دلار در هر بشکه رسید.

پی تی آی : بانک توسعه و زیر ساخت آسیا با اعتبار اولیه ۱۰۰ میلیارد دلاری شروع به کار می کند.

بلومبرگ : بحران سیاسی لهستان نمی تواند سرمایه گذاران آسیایی را از فعالیت اقتصادی در این کشور باز دارد.

ایست ایشا : منطقه «آسیا-اقیانوسیه» در سال جاری میلادی، عهده دار یک سوم رشد اقتصاد جهانی است.

بلومبرگ : شاخص بورس کشورهای اروپایی کاهش یافت و یورو، ۱.۳ درصد ارزش خود را از دست داد.

نیوز نو : تولیدات ژاپن در ماه «می» در مقایسه با ماه قبل از آن ۲.۲ درصد کاهش داشت.

داو جونز : بحران مالی یونان، ایتالیا را تهدید نمی‌کند.

فورچون : کشور پورتوریکو قادر به پرداخت بدهی ۷۲ میلیارد دلاری خود نیست.

یورو نیوز : یونان برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی خود، نظارت بر سرمایه را اعمال می کند.

نیوز نو : شرکت «جنرال الکتریک»، کارخانه های خود در آمریکا و مکزیک را به ارزش ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به شرکت فرانسوی «الیمنت فایننشال» واگذار می کند.

آر تی تی : بانک مرکزی سریلانکا، نرخ بهره بانکی را به پایین ترین میزان یعنی ۷.۵۰ درصد رساند.

علیرضا کمندی

