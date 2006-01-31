رزمايش مقاومت مردمي با حضور چهار هزار بسيجي در قم برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، سرهنگ سعادتمند جانشين فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج قم گفت: رزمايش مقاومت مردمي، پنجمين رزمايش ناحيه مقاومت بسيج قم در سال جاري است و با هدف سنجش آمادگي و توان عملياتي نيروهاي بسيجي با توجه به آموزش‌ هاي عمومي و تخصصي برگزار مي‌شود و گردان‌هاي حاضر در رزمايش شيوه عمليات تأخيري و مقابله با دشمن فرضي را تمرين خواهند كرد.

وي افزود: در اين رزمايش، گردان‌هاي عاشورا از ناحيه‌هاي مقاومت بسيج، بسيج ادارات و كارخانه‌ها با به‌كارگيري فنون جديد نظامي، توان خود را به نمايش مي‌گذارند.

سرهنگ سعادتمند گفت: اين رزمايش در روزهاي پنجشنبه و جمعه، 13 و 14 بهمن‌ ماه به طور هم‌زمان در شهر‌قائم، جعفرآباد، كهك و سلفچگان اجرا خواهد شد.

وي همچنين در مورد برنامه‌هاي ناحيه مقاومت بسيج قم در دهه فجر اظهار داشت: ديدار با خانواده شهدا، ديدار با امام جمعه قم و آيات عظام، غبارروبي مزار شهدا، ديدار از آسايشگاه سالمندان، افتتاح پايگاه بسيج خواهران و راهپيمايي بسيجيان حوزه‌هاي مقاومت شهري و روستايي در روز 22 بهمن و برگزاري هيأت‌هاي مذهبي در سطح حوزه‌ها و پايگاه‌هاي مقاومت شهري و روستايي بسيج از جمله برنامه‌هاي ناحيه مقاومت در دهه فجر امسال است.