سفر فضانوردان به ایستگاه فضایی بی خطر خواهد بود!

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که تنها دو روز از انفجار فضاپیمای باری شرکت اسپیس ایکس موسوم به Dragon و راکت بالابرنده آن یعنی فالکون ۹ می گذرد، نگرانی ها درخصوص تکرار چنین اتفاقی در مأموریت نسخه سرنشین دار این شرکت به سوژه داغ رسانه های خبری جهان تبدیل شده است.

با این حال نمایدگان شرکت اسپیس ایکس این اطمینان خاطر را داده اند که به فرض بروز چنین حاددثه ای، جای هیچ گونه نگرانی درخصوص سلامت فضانوردان نخواهد بود و آنها زنده خواهند ماند!

کپسول فضایی Dragon V۲ که نسخه به ارتقایافته ای از Dragon است فضانوردان را به ایستگاه فضایی بین المللی خواهد برد.

اما نمایندگان عالی رتبه اسپیس ایکس با برگزاری کنفرانس خبری که پس از حادثه روز یکشنبه برگزار شد اعلام کردند سیستم فرار تعبیه شده برای Dragon V۲ جان فضانوردان را در صورت بروز حادثه ای مشابه حفظ خواهد کرد.

این شرکت هم اکنون مراحل نهایی ساخت کپسول فضایی Dragon V۲ را سپری می کند. انتقال فضانوردان به وسیله این کپسول به ایستگاه فضایی بین المللی بر اساس قراردادی به ارزش ۲.۶ میلیارد دلار میان اسپیس ایکس و ناسا صورت می گیرد.

البته ناسا قرارداد مشابهی را به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار با شرکت بوئینگ منعقد کرده تا از کپسول CST-۱۰۰ این شرکت هم برای انتقال فضانوردان به ایستگاه فضایی و توسعه برنامه های فضایی خود استفاده کند.

ناسا امیدوار است تا پایان سال ۲۰۱۷ از یک یا هر دوی این کپسولها برای تحقق برنامه های خود استفاده کند.