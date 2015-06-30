۹ تیر ۱۳۹۴، ۹:۴۳

صبح امروز؛

معاون رئیس جمهور از کتابخانه ملی بازدید کرد

معاون حقوقی رئیس جمهور صبح امروز از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور ساعت ۹ صبح امروز سه‌شنبه ۹ تیر با حضور در کتابخانه ملی ایران از بخش های مختلف این سازمان دیدن کرد.

بر اساس این گزارش، امین‌زاده از تالارهای مطالعه، بخش نسخ خطی، نشریات، منابع غیر کتابی و اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی دیدن کرد.

سید رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاون حقوقی رئیس جمهور را در این بازدید همراهی می‌کند.

قرار است امروز تفاهمنامه‌ای بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به امضای مسئولان دوطرف برسد.

