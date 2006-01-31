يارانه هاي مستقيم فرهنگي بايد هدفمند شود

معاون مدير عامل بانك سامان در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، افزود : لايحه بودجه امسال از جهت تحقق سياست هدفمند كردن يارانه ها در حوزه فرهنگ نشر و بخش هاي ديگر اقتصادي در جهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي حركت نمي كند و اهداف اين برنامه در حوزه فرهنگ و نشر محقق نمي شود .

وي تصريح كرد : متاسفانه در لايحه بودجه سال 1385 در مورد هدفمند كردن يارانه ها حركتي مشاهده نمي شود و اين امر با توجه به اين كه دو سال از برنامه پنج ساله چهارم توسعه را شامل مي شود تحقق نيافتن اهداف اين برنامه را در پايان اين دوره به همراه خواهد داشت .

فريد ضياء الملكي در ادامه افزود : با توجه به اينكه اهداف اين برنامه محقق نشده است از مجلس انتظار مي رود به اين مساله توجه جدي داشته باشد و در هنگام بررسي لايحه بودجه هدفمند كردن يارانه هاي فرهنگي را به صورت يك محور اساسي مدنظر قرار دهند .

وي در ادامه تصريح كرد : يارانه هاي هدفمند در همه بخش ها باعث رونق توليد فرهنگي و كتاب مي شود و در بعدي فراتر از اين امكاني را براي مصرف كننده فراهم مي آورد كه از اين كالا استفاده لازم را ببرد .

اين كارشناس اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد : نه تنها در بخش فرهنگي بلكه در بخش هاي ديگر اقتصادي نيز برنامه اختصاص ساليانه هشت درصد ( و در برخي از بخش ها 20 درصد ) از يارانه هاي بخش توليد به مصرف كننده محقق نشده است .

وي در پايان به مهر ، افزود : بودجه خريد كاغذ كه به طور مشخص مصداق يارانه هاي مستقيم دولتي است با توجه به تجربه سالهاي گذشته مي تواند به شكل ديگري و به بخش هاي موثرتري در اين حوزه ، منتقل شود .