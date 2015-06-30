عزیز عبدلزاده رئیس اداره محیط زیست شهرستان های شهریار و ملارد درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه متولیان واحدهای صنعتی وتولیدی به دغدغه های زیست محیطی اظهار داشت: نگاه تک بعدی به اقتصاد، بدون درنظرگرفتن استانداردهای زیست محیطی مخرب و زیان بار است و اداره محیط زیست توجیه اقتصادی صرف را بـرای واحدهای صنعتی و تولیدی، بدون لحاظ کردن مولفـه های حاکم بر سلامت محیط زیست را نمی پذیرد.

وی افزود: نقش واحدهای صنعتی در اشتغال زایی انکار ناپذیر است و برای ما نیز قابل درک است که در اینگونه واحدها، بسیاری از افراد با فعالیت خویش، معیشت خود و خانواده شان را تامین می کنند.

عبدلزاده عنوان کرد: نمی توان مخاطرات زیست محیطی که حافظ جان، روح و روان و سلامت نسل امروز و فردای جامعه است را نادیده گرفت و در واقع حفظ سلامت شهروندان در اولویت قرار دارد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان های ملارد و شهریار افزود: رسالت سازمان محیط زیست،همانطور که از نام آن پیداست، حفظ محیط زیست است و این حوزه در بر گیرنده تعریفی همه جانبه و فرا بخشی است و به آلودگی آب، هوا و یا چاه منحصر نمی شود.

وی کفت: سازو کارها و شاخص های زیست محیطی مشمول مجموعه ای از عوامل و پدیده هایی است که بین موجودات زنده وغیر زنده در جریان است و آحاد جامعه از مردم تا مسئولان موظفند برای تامین سلامت چنین بستری توجهات لازم را لحاظ کنند.

عبدلزاده افزود: گاهی مشاهده می شود که فرد یا عده ای برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی، با تکیه بر اینکه مجموعه مد نظرشان فاقد آلودگی است، اصرار و تاکید به اخذ مجوز می کنند اما این امر یک بعد قضیه است و روی دیگر چنین تقاضایی، معطوف به تبعات و عوارض بعدی فعالیت های این واحدها می شود.

وی افزود: این حقیقت انکار ناپذیر است که پس از آغاز به فعالیت برخی از فعالیت های صنعتی وتولیدی، تبعات و مضرات زیست محیطی آن به تدریج ظهور و بروز پیدا می کند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان های ملارد و شهریار گفت: راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی فراتـراز ظرفیت برد محیط زیست، سلامت این عرصه را به مخاطره می اندازد، زیرا استقرار و فعالیت چنین واحدهایی مستلزم تامین نیروی انسانی، وسایل حمل و نقل و به تبع افزایش مصرف سوخت و آلایندگی هوا می شود.

عبدلزاده افزود: مجموعه اداره محیط زیست شهرستان های ملارد وشهریار با دقت نظر مضاعف، فعالیت واحدهای صنعتی وتولیدی را رصد می کند و در صورت بروز تخلف و بی توجهی به استانداردهای زیست محیطی برخوردهای قاطعانه و مقتضی اعمال می شود.

وی یادآور شد: با همیاری و همگرایی دستگاه ها و نهادهای ذیربط و در چارچوب های قانونی برای حفظ سلامت و بستر محیط زیست به عنوان مولفه ای حیاتی، نهایت تلاش وکوشش خویش را لحاظ می کنیم و از هیچ اقدام سازنده ای در حد توان و امکانات موجود، دریغ نخواهیم کرد.