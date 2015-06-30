صنایع صادرات محور ودانش بنیان درکرمانشاه مورد حمایت قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رستمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات ۱۷ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد تومان در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: اعتبارات این مصوبات از خط اعتباری سفر مقام معظم رهبری به استان، صندوق توسعه ملی و کمک های فنی و اعتباری تامین شده است.

وی ازمصوب شدن ۱۵۷ میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی استان خبرداد و گفت: این مبلغ به واحدهای صنعتی پرداخت شده است.

رستمی افزود: چند طرح دیگر نیز در صندوق توسعه ملی در انتظار تصویب است که از آن جمله می توان به پتروشیمی کرمانشاه به یکی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری پیش بینی شده اشاره کرد که در صورت موافقت با طرح توسعه آن و مصوب شدنش ظرفیتی دو برابر ظرفیت فعلی خواهد داشت.

معاون سازمان صنعت، معدن، تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: البته هم اکنون این طرح در حال اجرا بوده و با مصوب شدنش در صندوق توسعه ملی با سرعت بیشتری پیش می رود.

گشایش اعتبار ذوب اهن بیستون و اجرایی شدن آن طی امسال

وی از گشایش اعتبار شرکت ذوب آهن بیستون خبرداد و گفت: امسال این طرح اجرا خواهد شد و ماشین آلات مورد نیاز آن هم به استان وارد می شود.

وی هم‌چنین از اجرایی شدن طرح شرکت قوطی «زمزم» خبرداد و گفت: این شرکت نیز تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

معاون صنعت، معدن تجارت استان کرمانشاه، در خصوص رکورد شرکت کاشی کرد نیز گفت: سال قبل مدیریت این شرکت به خاطر مشکلات عراق و اینکه صادرات دچار رکود شده بود تصمیم به غیرفعال کردن آن به مدتی گرفت تا تولیدات قبلی به فروش برسد و البته برخی از نیروها تعدیل و برخی هم به چینی کرد منتقل شدند.

سیمان غرب تعدیل نیرو نداشته است

وی همچنین در خصوص اخبار رسیده از رکود شرکت سیمان غرب نیز گفت: این شرکت هم اکنون در حال اورهال(به روز کردن سیستم ها و تعمیرات) شرکت بوده اما تعدیل نیرویی نداشته است.

رستمی اشتغال در حوزه صنعت را یک اشتغال مولد و موثر در سایر حوزه ها دانست و گفت: در حالت حداقلی، یک شغل در حوزه صنعت چهار شغل غیر مستقیم در سایر حوزه ها مانند بازرگانی و خدمات ایجاد می کند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه، حمایت از طرح های صدارات محور و دانش بنیان را از مهمترین اولویت های سازمان برشمرد.