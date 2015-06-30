مدیریت استان و شهری فرصتی برای منازعات با یکدیگر ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در اولین دیدار با شهردار منتخب اصفهان به تشریح روند استیضاح شهردار سابق اصفهان پرداخت و اظهار داشت: در ابتدای مسئولیت خود در استانداری اصفهان تصمیم نداشتم به مسائل شهرداری و شورا ورود پیدا کنم اما زمانی که احساس کردم شورای شهر به سمت انحلال پیش می‌رود وارد شدم و موضوع انتخاب شهردار را خاتمه دادم.

وی با تاکید بر اینکه نهایتا به این جمع‌بندی رسیدم که مدیریت شهری به یک مدیریت فرسایشی تبدیل شده است، گفت: این شرایط نه به نفع مردم و نه توسعه‌ شهری و نه به نفع شهردار بود و راهی جز استیضاح باقی نماند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه به اعضای شورای شهر توصیه شد که شهرداری در حد شهر بین‌المللی اصفهان باید انتخاب شود، افزود: اصفهان شهری است که ایده، فکر و خلاقیت از آن صادر می‌شود و مدیریت این شهر نیز باید کاردان، متخصص و در سطح ملی شناخته شده باشد.

زرگرپور به تغییرات احتمالی در شهرداری اشاره کرد و افزود:‌ شهردار باید در کنار هماهنگی با شورا در انتخاب مدیران مستقل عمل کند و به شورا پاسخگو باشد.

استاندار اصفهان یادآور شد: بعضی افراد در دوره‌ قبل درست یا نادرست در سطح مدیریتی شهرداری فعالیت می‌کردند که شهردار جدید نباید هزینه‌ استفاده از آن‌ها را پرداخت کند.

وی گفت: به اعضای شورای شهر توصیه شده است که بعد از انتخاب شهردار رعایت اعتدال کنند چرا که هر کدام از آن‌ها یک وظیفه‌ مشخص و معین قانونی دارند.

زرگرپور با بیان اینکه مدیریت استان و مدیریت شهری فرصتی برای منازعات با یکدیگر ندارند، گفت:‌ موضع مدیریت استان در خصوص استیضاح شهردار سابق و انتخاب شهردار جدید کاملا مشخص است و تلاش می‌کنیم که با حمایت از شهردار جدید فعالیت‌ها را به خوبی به پیش ببریم و شاهد آبادانی بیشتر شهر باشیم.

مترو اولویت اول مدیریت شهری است

شهردار اصفهان، با بیان اینکه تعامل با مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: اعتقاد زیادی به شورا دارم و سعی می‌کنم که هماهنگ با شورا حرکت کنم.

مهدی جمالی‌نژاد اضافه کرد: از استاندار اصفهان تقاضا می‌کنم که مدیریت شهری را بخشی از مدیریت استان بداند چرا که این ارتباط، تعامل، همدلی، همزبانی و رفاقت می‌تواند برای همه مفید باشد.

شهردار منتخب اصفهان افزود: سعی می‌کنم با مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی صحیح و کار ۲۴ ساعته برای آبادانی بیشتر شهر گام بردارم و به موارد سیاسی ورود پیدا نکنم.