معتادان کارتن خواب آبیکی جمع آوری می شوند

سعید احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراکز ماده ۱۶ شامل کمپ هایی برای نگهداری معتادان کارتن خواب استفاده می شود و خوشبختانه کمپ آبیک ظرفیت کافی برای نگهداری از معتادان کارتن خواب آبیکی را دارد و مردم در صورت مشاهده چنین افرادی می توانند با سامانه ۱۲۹ ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری آبیک و یا پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع را گزارش دهند.

وی تصریح کرد: بسیاری از سرقت های خورد توسط معتادان صورت می گیرد که بیشتر با انگیزه بدست آوردن پول مواد مورد نیازشان دست به این کار می زنند.

این مسئول با اشاره به قانون جدید مرخصی زندانیان بیان کرد: در قانون جدید اعطای مرخصی به زندانیان، محکومان با نظر مددکار، روان شناس و رییس زندان و در صورت کسب امتیازهای فرهنگی تنها ۳ روز در ماه را می توانند به مرخصی بروند، مگر در شرایط خاص مانند فوت اقوام درجه اول که می توانند از مرخصی بیشتر برخوردار شوند.

۸۰ درصد سارقان زندانی پس از مرخصی مرتکب سرقت می شوند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک تأکید کرد: ۸۰ درصد سارقان زندانی پس از مرخصی از زندان مجدداً مرتکب سرقت می شوند.

وی به وجود قومیت های مختلف در آبیک اشاره کرد و گفت: وجود قومیت های مختلف موجب بروز درگیری و نزاع های طایفه ای در آبیک می شود که باید نگاه های طایفه ای که به معضلی برای جامعه تبدیل می شود کنار گذاشته شود.

احمدزاده با تأکید بر اینکه اگر خریداران مال مسروقه وجود نداشته باشد سرقتی رخ نخواهد داد خاطرنشان کرد: خرید هر گونه مال مسروقه جرم محسوب می شود و مال خرها به ۳ سال زندان بدون مرخصی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد و دستگاه قضا با جدید مضاعف با مال خرها برخورد خواهد کرد.