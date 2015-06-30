سوداگر شيشه در مهران دستگير شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محسن کشتکار در تشريح اين خبر گفت: اين فرد که نگرانی های فراوانی را در بين خانواده های يکی از محلات شهر مهران به وجود آورده بود در يک عمليات پليسي دستگير شده است.

وی افزود: متهم با ترفندهای مختلف جوانان بسياری را به دام اعتياد کشانده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران تصریح کرد: مقاديری مواد مخدر شيشه به صورت بسته بندی شده از مخفيگاه متهم کشف و ضبط شد.

خودروهای آردي با ۵۹ ميليون خلافی توقيف شدند

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول در استان ايلام از توقيف دو دستگاه خودروی پژو آردي با خلافي ۵۹ ميليون ريال خبر داد.

سرهنگ بهروز عليمرادی گفت: پليس راهور شهرستان چرداول حين کنترل خودروهاي عبوري در شهر دو دستگاه خودروی پژو آردی را توقيف کرد.

وي افزود: در بررسی اوليه از طريق سيستم راهور يکي از خودروها دارای ۳۴ ميليون ريال خلافی بود.

سازمان های دولتی به مشمولان غايب از خدمت سربازی خدمات ارائه نمی کنند

معاون وظيفه عمومي فرماندهی انتظامي استان ايلام با استناد به ماده ۱۰ قانون خدمت وظيفه عمومي مبني بر عدم ارائه خدمات نهادهاي دولتی به مشمولان غايب و فراری گفت: به کارگيری اين گونه افراد در دستگاه های دولتی ممنوع است.

سرهنگ رضا ياسمی گفت: براساس ماده ۲ قانون خدمت وظيفه عمومی هر فرد ذکور ايرانی در ماهی که طي آن ماه به سن ۱۸ سالگی تمام مي رسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومی است.

وی افزود: براساس ماده ۱۰ اين قانون مشمولان غايب از ارائه خدماتی چون اخذ گواهينامه، دريافت وام های بانکي، صدور پروانه کسب، استخدام در موسسات و شرکت ها و ... محروم خواهند شد.