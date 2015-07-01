نگاه توسعه ای در استان سمنان وجود ندارد/ وضعیت کانال آب سیمین دشت

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری این مطلب که مدیران تمایلی به رشد منطقه گرمسار ندارند و به همین دلیل در اجرای منقطه ویژه اقتصادی شهرستان سنگ اندازی می کنند، تاکید کرد: برای گرفتن حق مردم کوتاه نخواهیم آمد و اجازه تضییع حقوق گرمسار را به کسی نمی دهیم.

وی با اشاره به اینکه ساخت کانال آب سیمین دشت ۲۲سال طول کشید و ۱۰ سال نیز برای تعمیر آن وقت سپری شد و قصد اجرای انتقال آب به صورت باکسی را برای گرمسار داشتند افزود: با اجرایی شدن آن موافقت نکرده و از حق خود دفاع کردیم.

این نماینده مجلس با بیان این مطلب که امسال کانال آب سیمین دشت قابل بهره برداری کامل خواهد بود خاطر نشان کرد: سازمان آب منطقه ای سمنان قصد برچیدن این کانال را داشت که با اعتراض جدی ما روبرو شد و در نتیجه امسال ۱۲میلیون مترمکعب آب در پشت سد نمرود ذخیره شد و با جابجایی روستا این میزان به ۱۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید.

کاتب در ادامه به جاده سیمن دشت به گرمسار نیز اشاره و تصریح کرد: این جاده در سال۹۳ مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اعتبار داشت و امسال نیز ۳۵میلیارد تومان اعتبار دارد و توافق شده بهره برداری از آن تا ابتدای حوزه تهران در حدود ۱۷ کیلومتر، مهر ماه امسال به پایان رسد.

وی با بیان این مطلب که از ۱۷ کیلومتر ذکر شده هشت کیلومتر در حوزه تهران و ۱۳ کیلومتر در صورت تامین اعتبار آسفالت و افتتاح خواهد شد عنون کرد: اجرای مترو هم به راه آهن واگذار شد به این شرط که لزوما مترو باشد و به خط یک مترو اتصال یابد و پیمانکار پروژه تغییر نیافته و تنها مجری عوض شده است.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی همچنین در خاتمه با گلایه از کسانی که گفته اند وی از شعارهای انتخاباتی اش فاصله گرفته است تاکید کرد: هیچ چیز را با منافع گرمسار عوض نمی کنم اگر برخی کارها تاکنون انجام نشده به دلیل مشکلات و عدم همراهی با نماینده است ولی مردم مطمئن باشند افرادی که همراهی نمی کنند را قطعا کنار خواهم گذاشت اما منافع گرمسار را فدا نمی کنم.