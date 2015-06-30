۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴

فرماندار داراب در گفتگو با مهر:

بودجه تملک دارایی داراب به بیش از ۴ میلیارد تومان رسید

داراب- فرماندار داراب گفت: با همکاری استانداری فارس و دستگاههای اجرایی استان، بودجه تملک دارایی های سرمایه ای داراب امسال به بیش از ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید.

عبدالرضا قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سال گذشته مبلغ بودجه مذکور ۴.۴ میلیارد تومان بود و امسال با همکاری استاندار فارس این اعتبار به ۴.۹ میلیارد تومان رسید که افزایش ۱۰ درصدی را نشان می دهد.

وی گفت: در کمیته برنامه ریزی شهرستان داراب از مدیران شهرستان خواستیم تا تمام تلاش خود را برای جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات تعیین شده در سال ۹۳ انجام دهند که این پول حق مردم بوده و باید صرف مردم داراب شود.

فرماندار داراب همچنین از مدیران دستگاههای مختلف شهرستان داراب خواست تا به دنبال اعتبارات در تهران باشند و مشکلات شهرستان را فراتر از استان حل کنند.

