مسلمانان بايد به آموزه هاي اصيل اسلام پايبند باشند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر عبدالله تركي دبير كل انجمن جهاني مسلمانان طي بيانيه اي به مناسبت آغاز سال جديد قمري اظهار داشت: ملت اسلامي بايد به منظور اجراي اوامر الهي، رسول او و تحكيم آموزه هاي ديني در همه زمينه هاي زندگي و دوري از هواي نفساني و فتنه ملزم شوند.

عبدالله تركي از مسلمانان خواست تا در صفي واحد به برنامه هاي اجلاس سران كه در مكه صادر شده بود جامه عمل بپوشانند و جهت اصلاح امور اسلام و مسلمانان مقابل تهديدات جهاني بايستند.

وي با اشاره به دروس هجرت گفت: شايسته است همه مسلمانان از اولين دروس هجرت كه صبر، حكمت، همبستگي، اتحاد، همكاري و تقواي ميان همه مسلمانان است، استفاده و از آن بهره هاي لازم را ببرند.

تركي افزود: در سيره نبوي معاني عظيمي نهفته است كه امت اسلامي بايد ارزش آنرا درك و به منظور مواجه شدن با تهديدات امروز جهان از دروس هجرت استفاده كنند تا به پيروزي و موفقيت دست يابند؛ زيرا عزت و سربلندي امت اسلامي جز ياري خداوند و تمسك به شريعت اسلام و تطبيق آن در چارچوب همكاري ميان ملت اسلامي محقق نمي شود.

دكتر عبدالله تركي خواستار توجه مسلمانان جهان به ايمان، مبادي اسلام و آموزه هاي اين دين در همه زمينه هاي زندگي و روابط بين المللي شد تا مشكلات جهان اسلام چون فقر و جهل را از بين ببرند.