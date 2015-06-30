طراحی پوستر جدید «رستاخیز» با الهام از عبارت «حسین، آنکه گفت نه»

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد خورشیدی یکی از طراحان پوسترهای فیلم سینمایی «رستاخیز» درباره نقش پوستر در معرفی یک فیلم گفت: پوستر یک فیلم سینمایی حکم سند ماندگار را برای آن اثر دارد و به نوعی هویت و شناسنامه فیلم نیز به شمار می رود.

وی ادامه داد: در تعریف اولیه، پوستر یا همان اعلان از دو بخش تصویر و نوشته تشکیل می شود و در پوستر آثار سینمایی این تصویر است که نقش پر رنگ تری را ایفا می کند.

خورشیدی با اشاره به اینکه درادوارمختلف تاریخ سینما هم این تجربه بوده است که چند طراح برای یک فیلم پوستر طراحی کنند، بیان کرد: پیش از من، دوست گرانقدرم ابراهیم حقیقی دو پوستر برای فیلم این کار کرده بود و زحمت بسیاری برای این اثر کشیده است. در تاریخ سینما فیلم های زیادی بوده اند که از چند طراح برای پوستر بهره برده اند تا طرح و نگرش متفاوتی از یک مفهوم برای فیلم ارائه شود.

وی ادامه داد: جدای از مضمون حماسی و انسانی و موسیقی درخشان که انصافا یکی از فصل های مهم فیلم است، آنچه بیش از همه ایده اصلی ام برای طراحی پوستر بود، شعار شعرگونه «حسین، آنکه گفت نه...» بود؛ نبرد و رزمی برای شور و شوق، شوق رسیدن به خدا.

این طراح پوستر با اشاره به این مطلب که فیلم «رستاخیز» بیش از آنکه بازیگر محور باشد موضوع محور است، گفت: به اعتقاد من این فیلم سینمایی بازیگر محور نیست بلکه فیلم در موقعیت و روایت در یکی از نابرابرترین جنگ های خونین تاریخ بشریت شکل می گیرد. به طور یقین این اتمسفر و موقعیت برای هر طراحی قابلیت های بسیاری را فراهم می آورد.

وی درباره نقطه نظر احمدرضا درویش کارگردان فیلم «رستاخیز» درباره طراحی پوستر بیان کرد: خواسته آقایان احمدرضا درویش و تقی علیقلی زاده کارگردان و تهیه کننده اثر این بود که جنبه رحمانی و انسانی فیلم را پررنگ تر به تصویر درآورم به همین دلیل است که در این طرح صحنه نبردی دیده نمی شود. نگاه معصومانه و عاشقانه بکیر رو به دوربین را بسیار دوست دارم. اثر و ردی از خون نیست.همه زمینه سبز و درخشان است؛ چون قطره ای سیال و شناور.

طراح پوستر فیلم «رستاخیز» با اشاره به تاثیرگذاری یک پوستر خوب در جذب مخاطب گفت: برخی بر این عقیده هستند که کارکرد پوستر همچون گذشته های دور در جذب مخاطب تعیین کننده و تاثیرگذار نیست که من به عنوان طراحی که سال ها در این زمینه کار کرده ام با نظر مخالف هستم و معتقدم پوستر همچنان نقش تعیین کننده ای دارد و همچنان ماندگار و تاثیرگذار هستند.

بهزاد خورشیدی در پایان گفت: پوستر طراحی شده یک خط نوشته زیبا هم دارد که اثر استاد ابراهیم حقیقی است.

«رستاخیز» به نویسندگی و کارگردانی احمدرضا درویش، تهیه‌کنندگی تقی علیقلی زاده و مدیریت تولید علی قائم‌مقامی ساخته شده است. فیلم در کنار حضور تعداد زیادی از بازیگران ایرانی از حضور ۷ هنرپیشه خارجی نیز بهره برده است.

این فیلم سینمایی با دوبله عربی با نام «القربان» و نسخه انگلیسی آن با عنوان «حسین، آنکه گفت نه» عرضه می شود.

سایت فیلم «رستاخیز» به آدرسttp://rastakhizmovie.com نیز راه اندازی شده که شامل اطلاعات، عکس‌ها و آنونس‌های مربوط به فیلم است.