۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵

در خردادماه؛

بالگرد اورژانس مازندران ۲۰ بار به پرواز درآمد

ساری - بالگرد اورژانس مازندران در ماهی که گذشت ۲۰ بار برای جابجایی مصدومان حوادث به پرواز درآمده است.

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز اورژانس مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در خرداد ماه بالگرد ۲۰ پرواز داشته است از امدادرسانی و انتقال ۴۱ مصدوم در این زمینه خبر داد.

وی با اشاره غرق شدگی منجر به فوت در ساحل رادیو دریا چالوس در روزهای گذشته گفت: در این حادثه جوان ۲۶ ساله اهل اردبیل در خارج طرح اقدام به شنا کرد و جسد وی بعد از نیم ساعت از آب خارج شد و اقدامات احیاء همکاران اورژانس چالوس هم متاسفانه تاثیری نداشت.

وی همنین از امدادرسانی اورژاس به مادر بارداری که در آمبولانس دچار پارگی کیسه آب شده بود، خبر داد و گفت: همکاران اورژانس با موفقیت در تولد نوزاد کمک و مادر و نوزاد در سلامت کامل به بیمارستان امام (ره) منتقل شدند.

اشکپور یاآور شد: این مادر ۱۹ ساله سومین فرزند دخترش را با سلامت به دنیا آورد.

