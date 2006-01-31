دولت با مافياي پخش مقابله كند

برزگر ، جانشين مدير نشر پروانه دانش در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، ضمن بيان اين مطلب افزود : متاسفانه بازار توزيع به دست سودجوياني افتاده است كه به سود مالي بيش از محتوا و ارزش علمي كتاب ها مي انديشند و مانع رسيدن كتاب ها به دست دانشجويان ، محققان و عموم علاقه مندان مي شوند .

وي تصريح كرد : بايد سيستم عرضه فرهنگ به دست كساني باشد كه خود ارزش كتاب را تشخيص دهند و دغدغه انتقال دانايي داشته باشند .در حالي كه ناشر به چاپ كتاب مي پردازد و مشكلات بسياري را پشت سر مي گذارد تا آن را به دست مخاطب برساند ، بي عدالتي و آشفتگي در امر توزيع تمام زحمات ناشر و نوسينده را به هدر مي دهد .

برزگر در پايان خاطرنشان كرد : اگر سيستم توزيع تحت نظارت وزارت ارشاد قرار گيرد ديگر ناشران نيازي به ويزيتور حرفه اي و يا وارد شدن به سيستم انحصاري و غير عادلانه حاكم بر بازار كتاب ندارند و با حمايت دولت مي توانند در اعتلاي انديشه و فرهنگ در جامعه سهيم شوند .

فاطمه اميرخاني ، جانشين مدير نشر باز ، نيز در اين راستا در گفتگو با مهر اشكال در سيستم توزيع و پخش را مانع اصلي كتابخواني در كشور ما دانست و افزود : سيستم توزيع كتاب در حال حاضر دچار نقصان است و تعداد كتابفروشي نسبت به آمار جواز نشر بسيار كمتر است كه اين مانع معرفي كتاب هاي ناشران فعال ولي گمنام به جامعه مي شود و آن ها را از عرصه فرهنگ خارج مي سازد .

وي خاطرنشان كرد : محدود بودن ويترين كتابفروشي در كنار بي عدالتي حاكم بر توزيع كتاب چاپ كتاب را بي ارزش و حتي پر ضرر مي كند و رفع مشكلات ناشران مستلزم حمايت جدي دولت از ناشران و برنامه ريزي دقيق در اين زمينه است .

جانشين مدير نشر باز همچنين خواستار همكاري رسانه هاي جمعي با ناشران تازه كار شد وبه مهر گفت : هشتاد درصد مشكلات ناشران ازعدم اطلاع رساني به موقع ناشي مي شود و اين مساله به خصوص درمورد كتابهاي علمي و آموزشي جدي تر است زيرا اگر در زمان خاصي عرضه نشوند ديگر مفيد و به روز نخواهند بود .