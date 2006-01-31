جامعه بدون آرمان نابود مي شود / شعر انقلاب ظهور زباني جديد در ادبيات ايران بود





اين شاعرمعاصر در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : هر رويداد اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي بر اثر ارزشهايي به وجود مي آيد يعني انقلاب اسلامي پيامد گرايش مردم به يك سري ارزشها و باورهاي اصيل است و وقتي كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد طبيعي است كه اين ارزشها كه تا ديروز نبوده اند امروز بايد در جامعه ساري و جاري شوند .

وي كه به تازگي كتاب پژوهشي " مردم شناسي تبليغات " را به جامعه فرهنگي عرضه كرده است ، خاطرنشان كرد : اين ارزشها نگرشهاي و ادبيات جديدي را ايجاد مي كند و دايره ارتباطي جديدي را تعريف خواهد كرد كه اين واژه ها و فضاي جديد خود به خود مي تواند در هنر از جمله در ادبيات و بالخص در شعر اثرات ويژه و قابل تعملي داشته باشد .

دكتر محمود اكرامي فر ياد آورشد : به عبارت ديگر انقلاب براي رسيدن به يك سري از ارزشها به وجود آمده و بديهي است كه ما بتوانيم اين ارزشها را در ادبيات بعد از انقلاب ببينيم ، ارزشهايي مثل آزادي ، ايثار ، فداكاري ، استقلال و ... كه انقلاب براي اين ارزشها به وجود آمده و طبيعي است كه اين ارزشها در ادبيات بعد از انقلاب با تو به اين جمله كه " ادبيات آيينه تمام نماي جامعه است " كاملا مشهود مي باشد ما بتوانيم ببنيم ، لذا ما در شعرهاي بعد از انقلاب شاهد واژه هايي مانند اسلام و شهادت طلبي و فداكاري و ... هستيم .

به گفته مشاورفرهنگي مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي ، انقلاب اسلامي باعث شد زير ساخت جامعه عوض شود و شاعران هم قشري از اين جامعه هستند و به طبع زير ساخت فكري شاعران هم عوض شده و زبان جديدي را وارد جامعه كردند ، لذا شعر بعد از انقلاب چه از حيطه محتوا و چه در حيطه دايره واژگاني و نمادها و سنبل ها با شعر قبل از انقلاب بسيار متفاوت است به اين دليل كه ارزشهايي كه انقلاب به خاطر آنها به وجود آمده با ارزشهاي قبل از انقلاب متفاوت است .

اين شاعرو نويسنده معاصر تاكيد كرد : جامعه اي كه آرمان نداشته باشد جامعه اي مرده است وما براي استقلال و آزادي و .. انقلاب كرديم و بايد براي رسيدن به اين آرامانها تلاش كنيم و بعد از رسيده به هدف به دنبال آرامان ديگري باشيم ، به عبارت ديگر ما هميشه بايد هدفهاي جديدي را براي جامعه و افراد جامعه تعريف كنيم تا شاعران با توجه به آن هدفها فعاليت و كوشش كنند .

دكترمحمود اكرامي فر در پايان گفت و گو با مهر، گفت : اگر ما به هدفها و به ارزشهايمان برسيم و درهمان جا متوقف شويم طبيعي است كه نابودي را در پي خواهد داشت ، لذا جامعه بدون آرمان جامعه اي در مرحله نابودي است ، جامعه هميشه بايد آرامان داشته باشد و انسانها هميشه بايد هدف داشته باشند تا بتوانند براي رسيدن به آن هدفها تلاش و كوشش كنند و آن هدفها را كه در ذهنشان دارند به زبان آورده و در شعر و هنرشان نمايان كنند .