بیست و سومین نمایشگاه قرآن تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین میرشفیعی مدیر فناوری اطلاعات بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن در این باره گفت: امسال با همکاری شرکت داتک، بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرارگرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه امسال فضای نمایشگاه در دو قسمت باغ موزه دفاع مقدس و باغ کتاب برقرار شده و به لحاظ وسعت چند برابر سال گذشته است، قطعا پوشش اینترنت نیز مشکلات مضاعف خود را در به دنبال داشته است.

میرشفیعی در ادامه با اشاره به این که سال گذشته زیر ساخت باغ موزه دفاع مقدس دارای مشکلاتی بود که امسال رفع شده است، ادامه داد: در حال حاضر تمامی مشکلات رفع شده و تنها مشکل موجود در حوزه فناوری اطلاعات مربوط به باغ کتاب است. متأسفانه با توجه به اینکه این زیر ساخت قابل بهره برداری نیست، رساندن اینترنت به محیط، مشکلات خود را به دنبال داشته است که البته با تمهیدات در نظر گرفته شده در تلاش هستیم این مشکل نیز رفع شود. در حال حاضر تمام فضای باغ موزه تحت پوشش اینترنتی است و تاکنون گزارشی مبنی بر نارضایتی دریافت نشده است.

مدیر فناوری اطلاعات بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن تصریح کرد: امسال در نمایشگاه قرآن اینترنت رایگان و پرسرعت برای همه بازدید کنندگان در نظرگرفته شده است. شهروندان به راحتی می توانند در هر نقطه از نمایشگاه که هستند با جستجو و یافتن «اس اس آیدی» (HolyDefenseMuseum) متصل شده و بدون هرگونه نام کاربری و رمز عبور از آن بهرمند شوند.

وی اظهارداشت: همچنین با نصب آنتنهای bts همراه اول و ایرانسل با توجه به تقویت اینترنت وایمکس و همراه اول امکان بهربرداری از مودم های شخصی نیز به راحتی میسر شده که این موضوع نیز بسیار قابل توجه است. امیدواریم بتوانیم در طول روزهای آتی سطح کیفی بهتری از خدمات اینترنت را ارائه دهیم.