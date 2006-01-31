مشكلي در زمينه ميوه شب عيد نخواهيم داشت/ ذخيره سازي ميوه از اول دي ماه آغاز شده است

اكبر لوني در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اجراي طرح خريد و ذخيره سازي ميوه ، افزود: از اول دي ماه و با نظارت وزارت بازرگاني طرح خريد وذخيره سازي ميوه (سيب و مركبات) مازاد مصرف براي شب عيد آغاز شده و هم اكنون نيز ادامه دارد .

وي تصريح كرد: عمده مشكل بازار ميوه در ايام عيد ، پنج روز قبل از سال نو و پنح روز بعد است بطوريكه در اين ده روز حجم تقاضا براي ميوه افزايش مي يابد كه قطعا با خريد و ذخيره سازي ميوه و عرضه آن به بازاردر زمان بالابودن تقا ضا ، امسال مشكلي در زمينه بازار ميوه شيب عيد نخواهيم داشت .

لوني با اشاره به توليد 4 ميليون تن مركبات در سالجاري افزود: تا كنون بيش از نيمي از مركبات توليد شده يعني معادل سه ميليون تن انواع مركبات از باغات برداشت شده است و پيش بيني مي شود مابقي تا پايان سال برداشت شود .

به گفته وي در قالب طرح خريد و ذخيره سازي ميوه ، قيمت خريداري شده براساس نوع ميوه تعيين شده بطوريكه قيمت خريد براي مركبات و سيب درجه يك بيش از 300 تومان است .