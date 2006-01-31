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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۴۷

مدير كل دفتر ميوه هاي گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با "مهر":

مشكلي در زمينه ميوه شب عيد نخواهيم داشت/ ذخيره سازي ميوه از اول دي ماه آغاز شده است

مشكلي در زمينه ميوه شب عيد نخواهيم داشت/ ذخيره سازي ميوه از اول دي ماه آغاز شده است

مدير كل دفتر ميوه هاي گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي گفت: با اجراي طرح خريد و ذخيره سازي ميوه امسال در زمينه ميوه شب عيد مشكلي نخواهيم داشت .

اكبر لوني در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اجراي طرح خريد و ذخيره سازي ميوه ، افزود: از اول دي ماه و با نظارت وزارت بازرگاني طرح خريد وذخيره سازي ميوه (سيب و مركبات)  مازاد مصرف  براي شب عيد آغاز شده و هم اكنون نيز ادامه دارد  .

وي تصريح كرد: عمده مشكل بازار ميوه در ايام عيد ،  پنج روز قبل از سال نو و پنح روز بعد است بطوريكه در اين  ده روز حجم تقاضا براي ميوه افزايش مي يابد كه  قطعا با خريد و ذخيره سازي ميوه و عرضه آن به بازاردر زمان بالابودن تقا ضا ، امسال مشكلي در زمينه بازار ميوه شيب عيد نخواهيم داشت .

لوني با اشاره به توليد 4 ميليون تن مركبات در سالجاري افزود: تا كنون بيش از نيمي از مركبات توليد  شده يعني معادل سه  ميليون تن انواع مركبات از باغات برداشت شده است و پيش بيني مي شود مابقي تا پايان سال برداشت شود .

به گفته وي در قالب طرح خريد و ذخيره سازي ميوه ، قيمت خريداري شده براساس نوع ميوه تعيين شده  بطوريكه قيمت خريد  براي مركبات و سيب درجه يك بيش از 300 تومان است  .

 

کد مطلب 284805

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