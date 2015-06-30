  1. استانها
  2. اردبیل
۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۵

مدیر کل گمرکات اردبیل در گفتگو با مهر:

درآمد گمرکات اردبیل ۳۸ درصد کاهش یافت

درآمد گمرکات اردبیل ۳۸ درصد کاهش یافت

اردبیل – مدیرکل گمرکات استان اردبیل از کاهش ۳۸ درصدی درآمد گمرکات اردبیل در سه ماهه نخست سال جاری به نسبت سال گذشته خبر داد.

رسول صفریان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: درآمد گمرکات استان در سه ماهه امسال نزدیک به ۳۴ میلیارد و ۸۹۹ میلیون ریال است.

وی افزود: این در حالی است که سال گذشته درآمد گمرکات استان در همین مدت ۵۶۶ میلیارد و چهار میلیون ریال بوده است.

مدیر کل گمرکات استان تصریح کرد: به این ترتیب و در مقایسه با دو رقم فوق شاهد کاهش درآمد گمرکات استان هستیم.

وی ضرورت افزایش درآمد گمرک را استفاده از تکنولوژی های جدید دانست و گفت: بر همین اساس به راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی تاکید می شود.

به گفته صفریان با سامانه جامع می توان خدمات را در کوتاه ترین زمان ممکن و بادقت بیشتر ارائه کرد و به همین دلیل تحقق این مهم را قویا پیگیری می کنیم.

کد مطلب 2848061
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها