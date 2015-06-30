درآمد گمرکات اردبیل ۳۸ درصد کاهش یافت

رسول صفریان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: درآمد گمرکات استان در سه ماهه امسال نزدیک به ۳۴ میلیارد و ۸۹۹ میلیون ریال است.

وی افزود: این در حالی است که سال گذشته درآمد گمرکات استان در همین مدت ۵۶۶ میلیارد و چهار میلیون ریال بوده است.

مدیر کل گمرکات استان تصریح کرد: به این ترتیب و در مقایسه با دو رقم فوق شاهد کاهش درآمد گمرکات استان هستیم.

وی ضرورت افزایش درآمد گمرک را استفاده از تکنولوژی های جدید دانست و گفت: بر همین اساس به راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی تاکید می شود.

به گفته صفریان با سامانه جامع می توان خدمات را در کوتاه ترین زمان ممکن و بادقت بیشتر ارائه کرد و به همین دلیل تحقق این مهم را قویا پیگیری می کنیم.