پزشكي هسته اي 50 درصد مشكلات تشخيصي درماني بيماريهاي داخلي كشور را حل مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر ايرج خسرونيا افزود: يكي از علتهاي مهم مخالفت اروپاييها نسبت به دستيابي ايران به انرژي هسته اي قطع وابستگي ايران به اروپا در زمينه تشخيص پزشكي است.

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران گفت: هم اكنون دستگاههايي كه در ايران با انرژي هسته اي كار مي كند دستگاههايي بسيار قديمي هستند و اگر بخواهيم از دستگاههاي مدرن استفاده كنيم بايد مواد مورد نياز اين دستگاهها را از خارج وارد كنيم كه در صورت تاخير در واردات، اين مواد فاسد خواهند شد و از اين طريق هزينه گزافي به كشور تحميل مي شود.

خسرونيا اظهار داشت: بخشهاي تحقيقاتي و هسته اي پزشكي كشور براي درمان و تشخيص بيماريها نياز به مواد اوليه راديو اكتيو دارند و بايد اين مواد در ايران تهيه شوند.

وي گفت: هفدهمين كنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران كه در سطح بين المللي در ارديبهشت ماه برگزار خواهند شد با تاكيد بر ادامه فعاليتهاي صلح جويانه ايران كار خود را آغاز خواهد كرد و پزشكان خارجي شركت كننده در اين كنگره پايه جامعه پزشكي كشور را در حمايت از پيشرفت توان هسته اي ايران در زمينه پزشكي به گوش متخصصان و پزشكان جهان از طريق برگزاري سمينار خواهند رساند.

خسرونيا تصريح كرد: مردم ايران بخشي از مردم دنيا هستند كه بايد به فناوري جديد دست پيدا كنند.