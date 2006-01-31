71 پروژه عمراني در شهريار به مناسبت دهه فجر به بهره برداري مي رسد

بهنام پورحيدري درگفتگو با خبرنگار اجتماعي مهردر شهريار، گفت : با توجه به آمار 7/8 دهم درصدي رشد جمعيت در شهرستان شهريار بيشترين افتتاح پرو‍‍‍ژ هاي عمراني در استان مربوط به شهريار است .

پورحيدري افزود : پروژه هاي ياد شده با اعتباري بالغ بر 204 ميليارد ريال در بخشهاي آموزشي ، فرهنگي ، ورزشي ، اداري و ... به بهره برداري خواهد رسيد .

وي خاطر نشان كرد: پتانسيل بالاي صنعتي موجود در منطقه، مسئولان را در توسعه زير ساختهاي بخش صنعت تشويق مي كند كه به همين علت از اين ميان پروژه هاي دهه فجر15 پروژه در بخش هاي صنعتي با اعتباري معادل 81 ميليارد و 426 ميليون ريال افتتاح خواهد شد.

فرماندار شهريار اظهار داشت :وجود قشر جوان در شهرستان يك ميليون و 200 هزار نفري شهريار، نياز بالاي وجود بخش هاي ورزشي تفريحي را نيز رقم زده كه در دهه فجر شاهد افتتاح 9 پروژه ورزشي با صرف هزينه اي بالغ بر 17 ميلياردو 520 ميليون ريال خواهيم بود.

اين مسئول تصريح كرد : شناخته شدن شهريار به عنوان يكي از قطب هاي كشاورزي استان تهران نياز مبرم حفظ و گسترش صنعت كشاورزي را ايجاب كرده است و 8 پروژه قابل افتتاح در اين بخش نيز با 121 ميلياردو 609 ميليون ريال در اين شهرستان به بهره برداري مي رسد .

پورحيدري در خاتمه از وجود تنها 3 بيمارستان در شهرستان خبر داد و افزود : 2 ميليارد و 820 ميليون ريال صرف اجراي 7 پروژه در بحث بهداشت شهرستان شده است .