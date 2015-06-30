به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی محمدی صبح سهشنبه در نشست صنعت و دانشگاه در بوشهر اظهار داشت: یکی از برنامههای مهم دولت تدبیر و امید، ایجاد رابطه مناسب و پویا بین دانشگاه و صنعت است و در این زمینه سیاستگذاری شده و طرحهای مختلفی اجرا میشود.
وی از اجرای دورههای پسا دکترای صنعتی به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه خبر داد و اضافه کرد: افراد واجدالشرایط برای اجرای این طرح از بین فارغالتحصیلان مقطع دکترا و اعضای هیئت علمی دانشگاهها انتخاب میشوند و با درخواست بنگاههای متقاضی مشغول فعالیت میشوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: پرداخت حقوق داوطلبان طرح پسا دکترای صنعتی توسط دانشگاه انجام میشود و مزایا و دیگر پرداختها توسط بنگاه متقاضی صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه اولویت دورههای پسا دکترای صنعتی با بنگاههای بزرگ و متوسط است، افزود: همه بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنعتی و معدنی میتوانند اجرای دورههای پسا دکتری را درخواست کنند.
حسینی محمدی با بیان اینکه بنگاههای صنعتی تعهدی برای جذب و یا نگهداری داوطلبان این طرح ندارند، بیان کرد: دورههای پسا دکترا صنعتی به صورت تمام وقت است و مدت زمان این دورهها یک ساله خواهد بود.
وی با بیان اینکه داوطلبان شرکتکننده در دوره پسا دکترای صنعتی حق اشتغال در سمتهای رسمی و غیررسمی از جمله تدریس را ندارند، افزود: واحدهای صنعتی متقاضی باید درخواست خود را برای بکارگیری داوطلبان این طرح اعلام کنند تا در مورد آنها تصمیمگیری شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به حمایت از پایاننامههای دانشجویی اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی و معدنی تقاضای طرح پایاننامههای تخصصی خود را به اداره آموزش و پژوهش سازمان صنعت معدن و تجارت اعلام کنند تا نسبت به معرفی آنها اقدام شود.
نظر شما