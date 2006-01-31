" آري هان هلندي " در يك نگاه

گروه ورزشي "مهر": آري هان در 16 نوامبر سال 1948 در "فاينسترولد"هلند متولد شد . هان سابقه 35 بازي ملي دارد و 6 گل براي تيم ملي هلند به ثمررسانده است. او درهلند ملقب به "آري تودار" است و سابقه بازي درتيم هاي آژاكس آمستردام، اندرلشت بلژيك، آنتورپ، گراتزر اي كي اتريش و فاينورد را در كارنامه دارد.
دوره هاي مربيگري او نيز در طول فعاليت حرفه اي با اين عنوان به اين شرح است :
1984 تا 1985: رويال آنتورپ، بلژيك
1986 تا 1987:اندرلشت، بلژيك
1987 تا 1990:اشتوتگارت، آلمان
1990 تا 1991:نورنبرگ، آلمان
1991 تا 1993: استاندارد لي يژ، بلژيك
1995 تا همان سال: پائوك سالونيكي ، يونان
1995 تا 1997: فاينورد رتردام، هلند
1997 تا 1998: اندرلشت، بلژيك
1998 تا 1999:پائوك سالونيكي، يونان
2000تا همان سال: اومونيا، قبرس
2001 تا همان سال: اوستريا وين، اتريش
2002 تا 2004: تيم ملي چين
نظر شما