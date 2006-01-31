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۱۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۲۶

سوابق نامزد جديد مربيگري تيم پيروزي ؛

" آري هان هلندي " در يك نگاه

" آري هان هلندي " در يك نگاه

آري هان هلندي كه آخرين بار رهبري تيم ملي چين را در جام ملت هاي آسيا بر عهده داشت امروز در باشگاه پرسپوليس حضور پيدا مي كند تا مراحل پاياني مذاكرات خود را به انجام برساند.

گروه ورزشي "مهر": آري هان در 16 نوامبر سال 1948 در "فاينسترولد"هلند متولد شد . هان سابقه 35 بازي ملي دارد و 6 گل براي تيم ملي هلند به ثمررسانده است. او درهلند ملقب به "آري تودار" است و سابقه بازي درتيم هاي آژاكس آمستردام، اندرلشت بلژيك، آنتورپ، گراتزر اي كي اتريش و فاينورد را در كارنامه دارد.

دوره هاي مربيگري او نيز در طول فعاليت حرفه اي با اين عنوان به اين شرح است :
1984 تا 1985: رويال آنتورپ، بلژيك
1986 تا 1987:اندرلشت، بلژيك
1987 تا 1990:اشتوتگارت، آلمان
1990 تا 1991:نورنبرگ، آلمان
1991 تا 1993: استاندارد لي يژ، بلژيك
1995 تا همان سال: پائوك سالونيكي ، يونان
1995 تا 1997: فاينورد رتردام، هلند
1997 تا 1998: اندرلشت، بلژيك
1998 تا 1999:پائوك سالونيكي، يونان
2000تا همان سال: اومونيا، قبرس
2001 تا همان سال: اوستريا وين، اتريش
2002 تا 2004: تيم ملي چين

کد مطلب 284811

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