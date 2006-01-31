" آري هان هلندي " در يك نگاه

گروه ورزشي "مهر": آري هان در 16 نوامبر سال 1948 در "فاينسترولد"هلند متولد شد . هان سابقه 35 بازي ملي دارد و 6 گل براي تيم ملي هلند به ثمررسانده است. او درهلند ملقب به "آري تودار" است و سابقه بازي درتيم هاي آژاكس آمستردام، اندرلشت بلژيك، آنتورپ، گراتزر اي كي اتريش و فاينورد را در كارنامه دارد.

دوره هاي مربيگري او نيز در طول فعاليت حرفه اي با اين عنوان به اين شرح است :

1984 تا 1985: رويال آنتورپ، بلژيك

1986 تا 1987:اندرلشت، بلژيك

1987 تا 1990:اشتوتگارت، آلمان

1990 تا 1991:نورنبرگ، آلمان

1991 تا 1993: استاندارد لي يژ، بلژيك

1995 تا همان سال: پائوك سالونيكي ، يونان

1995 تا 1997: فاينورد رتردام، هلند

1997 تا 1998: اندرلشت، بلژيك

1998 تا 1999:پائوك سالونيكي، يونان

2000تا همان سال: اومونيا، قبرس

2001 تا همان سال: اوستريا وين، اتريش

2002 تا 2004: تيم ملي چين

