اميدوارم در داوري جشنواره امسال، چيزي جز نظر شخصي و سليقه داوران دخيل نباشد

ابوالحسن داودي كار گردان فيلم "تقاطع" ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد نگرفتن جايزه از جشنواره، گفت : اصلا از اين مورد دلخوري ندارم و سليقه و صلاحديد داوران محترم بوده كه ديگر آثار را برگزيده اند و برايم داراي اهميت نبوده كه حتما جوايز را ببرم .

داودي، درعين حال افزود : اما احساس مي كنم كه كار برخي از ديگر دوستان ، سزاوارتر براي بردن جوايز بودند و چون خودم هم تجربه داوري در جاهاي مختلف داشته ام، مي دانم داوري كردن با يك معيار شخصي قضاوت كردن است. براي اينكه دوستاني كه داوري مي كنند، ممكن است تحت يك خواسته هاي ويژه اي باشند و يا ممكن است در آن تعداد داوري كه انجام مي دهند، دچار اشتباه بشوند.

وي ياد آور شد : حداقل در دوره قبل كه خودم در جشنواره فيلم فجر داوري مي كردم ، با يك حساب سرانگشتي، متوجه شدم كه بايد چيزي حدود 680رشته را داوري كنيم. خب، طبعا اين شرايط نمي تواند داوري مناسب و بي نقصي را عرضه كند .

ابوالحسن داودي درر ادامه تاكيد كرد : اميدوارم كه فقط در داوري امسال، فقط سليقه و نظر شخصي داوران وجود داشته باشد و نه مسائل ديگر. من خيلي دوست دارم اينگونه خوش بينانه فكر كنم .

وي در مورد مخاطبان " تقاطع " نيز گفت : فيلم " تقاطع " را براي مخاطبان عام سينما ساخته ام و جز مخاطب عام، به مخاطب ديگري نظر ندارشته و اعتقادي به فيلم ساختن براي گروههاي خاص ندارم .

سازنده " نان و عشق و موتور هزار "، در مورد ارزيابي اش از بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر و فيلمهاي آن گفت : تا روزهاي آخر برگزاري جشنواره ، مشغول آماده كردن " تفاطع " بودم و به جز سه يا چهار فيلم، اثر ديگري نديده ام، پس خيلي نمي توانم قضاوت درستي در اين خصوص ارائه كنم .