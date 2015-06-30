به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری اعلام کرد: سهیل جهان بیگلری طی ارائه استعفای خود به محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری و پذیرفته شدن آن از سوی این مقام مسئول، از سمت خود در موسسه سینمایی سوره بركنار شد.

متن حكم محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری به شرح زیر است:

«ضمن موافقت با استعفای مورخ ۷ تیر ۹۴ جنابعالی از مسئولیت موسسه سینمایی سوره، لازم می‌دانم از تلاش‌های مجدانه و دلسوزانه آن برادر عزیز در طول نزدیك به پنج سال تصدی این مسئولیت قدردانی نمایم. جنابعالی و همكاران پرتلاشتان در تمام این مدت، برای پیشرفت و ارتقای بخش سینمایی حوزه هنری كه از اركان موثر سپهر سینمایی جمهوری اسلامی ایران است، با تمام وجود كوشش كردید كه نتیجه آن تولید قریب به ۱۰ فیلم سینمایی موفق و ماندگار در كارنامه سینمای ایران، بازسازی سینماهای در شأن در شهرهای مختلف كشور و سامان دادن به مدیریت نمایش در مجموعه سینماهای حوزه هنری و دیگر خدمات شایسته بوده است كه امیدوارم به عنوان عمل صالح در كارنامه اعمالتان ثبت شود و الله عنده حسن الثواب.»

سهیل جهان‌بیگلری از سال ۱۳۹۰ به عنوان مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی سوره در حوزه هنری فعال بوده و دبیری دوره‌های هفتم و هشتم جشنواره دینی رویش را به عهده داشته است و فیلم های «حوض نقاشی»، «حق سكوت»، «خسته نباشید»، «تاج محل»، «مزار شریف»، «فرشته ها با هم می آیند» و ...در دوران مدیریت جهان بیگلری تهیه و تولید شده است.

جهان‌بیگلری پیش تر نیز در سمت‌های چون مدیر گروه مناسبت‌ها و كودك و نوجوان و مدیر پشتیبانی تولید مركز سیما فیلم از اول سال ۱۳۸۸، مدیر سینما و تلویزیون و مدیر عامل موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷، قائم مقام و معاونت فرهنگی و تولید مركز گسترش سینمای مستند و تجربی و انجمن سینمایی جوان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴، عضو شورای طرح و برنامه فیلم و سریال شبكه یك سیما از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، مدیر تامین و توزیع فیلم های سینمایی داخلی و خارجی بنیاد سینمایی فارابی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰، مدیریت گروه فیلم و سریال شبكه دو سیما از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶، كارشناسی و مدیریت سینمایی و فعالیت در مجامع فرهنگی و هنری، جشنواره‌های فیلم كوتاه تهران، قرآن، فجر و...، كارشناس سینمایی بنیاد سینمایی فارابی از سال ۱۳۶۴ فعالیت داشته است.