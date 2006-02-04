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۱۵ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۱۵

/ اختصاصي "مهر" /

ايجاد 150 كمپ جديد اسكان اضطراري در استان تهران

ايجاد 150 كمپ جديد اسكان اضطراري در استان تهران

معاون عمراني استانداري تهران با اشاره به وجود 50 كمپ اسكان اضطراري در استان ، گفت: اين تعداد كمپ در مقايسه با جمعيت استان تهران ناچيز است و بر همين اساس ايجاد 150 كمپ جديد نيز در دستور كار قرار دارد.

مهندس علي درون پرور درگفتگوبا خبرنگار اجتماعي مهر در شهريار گفت: با توجه به قرار گرفتن تهران بر روي خط زلزله و احتمال بروز اين پديده ، بايد هر لحظه آمادگي مبارزه با بلاياي طبيعي را داشته باشيم و بتوانيم براي مقابله و كمك رساني به شهروندان برنامه ريزي كنيم.

وي اظهار داشت: اسكان موقت اولين موردي است كه بايد پس از بروز بلاياي طبيعي براي حادثه ديده گان محيا شود تا از بروز مشكلات و مسائل جانبي بعدي كه ممكن است تمام مسئولان را با چالش مواجه كند ، جلوگيري كرد.

معاون عمراني استانداري تهران تصريح كرد: با بررسي هاي صورت گرفته بهترين مناطق براي احداث چنين كمپ هايي حوالي تهران و اطراف شهرستانهاست كه در صورت بروز حادثه طبيعي امكان استقرار مردم در اين مكانها بيش از ساير مكانها مقدور است.

وي خاطر نشان كرد: در نظر است 150 كمپ ديگر به كمپ هاي موجود افزوده و تعداد كمپ هاي موجود در استان به 200 كمپ برسد.

به گفته درون پرور ، شهرستانهاي استان تهران با دارا بودن رشد جمعيت بالاي مهاجرت ، ساخت و سازهاي بي رويه و غير مجاز مي توانند در زمان بروز حوادث و بلاياي طبيعي با بحراني جبران ناپذير مواجه شوند.

کد مطلب 284813

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