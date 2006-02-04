ايجاد 150 كمپ جديد اسكان اضطراري در استان تهران

مهندس علي درون پرور درگفتگوبا خبرنگار اجتماعي مهر در شهريار گفت: با توجه به قرار گرفتن تهران بر روي خط زلزله و احتمال بروز اين پديده ، بايد هر لحظه آمادگي مبارزه با بلاياي طبيعي را داشته باشيم و بتوانيم براي مقابله و كمك رساني به شهروندان برنامه ريزي كنيم.

وي اظهار داشت: اسكان موقت اولين موردي است كه بايد پس از بروز بلاياي طبيعي براي حادثه ديده گان محيا شود تا از بروز مشكلات و مسائل جانبي بعدي كه ممكن است تمام مسئولان را با چالش مواجه كند ، جلوگيري كرد.

معاون عمراني استانداري تهران تصريح كرد: با بررسي هاي صورت گرفته بهترين مناطق براي احداث چنين كمپ هايي حوالي تهران و اطراف شهرستانهاست كه در صورت بروز حادثه طبيعي امكان استقرار مردم در اين مكانها بيش از ساير مكانها مقدور است.

وي خاطر نشان كرد: در نظر است 150 كمپ ديگر به كمپ هاي موجود افزوده و تعداد كمپ هاي موجود در استان به 200 كمپ برسد.

به گفته درون پرور ، شهرستانهاي استان تهران با دارا بودن رشد جمعيت بالاي مهاجرت ، ساخت و سازهاي بي رويه و غير مجاز مي توانند در زمان بروز حوادث و بلاياي طبيعي با بحراني جبران ناپذير مواجه شوند.