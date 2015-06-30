به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح هتلینگ در استان زنجان، افزود: این طرح در دو بیمارستان زنجان اجرا میشود.
وی اظهار داشت: طرح هتلینگ بیمارستانها در ۷۳ بیمارستان کشور و دو بیمارستان استان زنجان اجرا میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: مطالعات کار انجام شده و در سالجاری با اختصاص دو میلیارد تومان طرح هتلینگ بیمارستانها در زنجان اجرا میشود.
بیگلری به اهداف اجرای طرح هتلینگ بیمارستانها اشاره کرد و یادآور شد: ارتقای خدمات درمانی به بیماران، رتبهبندی بیمارستانها از جمله اهداف اجرای این طرح است.
وی با بیان اینکه ارتقای خدمات مراکز درمانی مهمترین دغدغه مسئولان نظام پزشکی است، تصریح کرد: در این راستا دولت تدبیر و امید اجرای هتلینگ بیمارستانها را در دستور کار قرار داده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، افزود: رسالت مهم نظام پزشکی ارتقای سلامت مردم است و در این راستا با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برنامههای خوبی اجرا شده است.
