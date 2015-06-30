  1. استانها
  2. زنجان
۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

۲ میلیارد تومان برای اجرای طرح هتلینگ در زنجان پیش‌بینی شد

۲ میلیارد تومان برای اجرای طرح هتلینگ در زنجان پیش‌بینی شد

زنجان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: طی سال‌جاری دو میلیارد تومان برای اجرای طرح هتلینگ در دو بیمارستان استان زنجان پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح هتلینگ در استان زنجان، افزود: این طرح در دو بیمارستان زنجان اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: طرح هتلینگ بیمارستان‌ها در ۷۳ بیمارستان کشور و دو بیمارستان استان زنجان اجرا می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: مطالعات کار انجام شده و در سال‌جاری با اختصاص دو میلیارد تومان طرح هتلینگ بیمارستان‌ها در زنجان اجرا می‌شود.

بیگلری به اهداف اجرای طرح هتلینگ بیمارستان‌ها اشاره کرد و یادآور شد: ارتقای خدمات درمانی به بیماران، رتبه‌بندی بیمارستان‌ها از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی با بیان اینکه ارتقای خدمات مراکز درمانی مهم‌ترین دغدغه مسئولان نظام پزشکی است، تصریح کرد: در این راستا دولت تدبیر و امید اجرای هتلینگ بیمارستان‌ها را در دستور کار قرار داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، افزود: رسالت مهم نظام پزشکی ارتقای سلامت مردم است و در این راستا با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برنامه‌های خوبی اجرا شده است.

کد مطلب 2848155

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها