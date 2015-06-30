  1. استانها
  2. تهران
۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۰۹

هاشمی خبر داد:

مشکلات بهداشتی و درمانی شهرستان ری به رییس جمهور گزارش می شود

مشکلات بهداشتی و درمانی شهرستان ری به رییس جمهور گزارش می شود

ری-وزیر بهداشت و درمان گفت: گزارش مشکلات و کمبودهای حوزه بهداشتی و درمانی ری به رییس جمهور ارائه خواهد شد تا در سفر به شهرستان های استان تهران مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سید حسن قاضی زاده هاشمی در جریان سفر یک روزه خود به شهرستان ری از مراکز درمانی این شهرستان بازدید به عمل آورد و بر حل مشکلات آن تأکید کرد.

در این بازدیدها، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از مسئولان و مدیران وزارت بهداشت و درمان، مسئولان استانی و شهرستانی، قاضی زاده هاشمی را همراهی می کردند.

وزیر بهداشت گفت:  گزارش سفر امروز  به رییس جمهور ارائه خواهد شد تا در سفر به شهرستان های استان تهران مورد توجه قرار گیرد.

وی هدف از این سفر را بررسی مشکلات و معضلات در حوزه بهداشت و درمان شهرستان ری عنوان کرد تا در سفر آتی رییس جمهور مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است صبح امروز و همزمان با سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان سید حسن قاضی زاده هاشمی به همراه جمعی از مسئولان وزارت بهداشت و درمان با سفر به شهرستان ری از بیمارستان و مراکز درمانی فعال در این شهرستان بازدید کرد

وزیر بهداشت و درمان در بدو ورود به شهرستان ری مورد استقبال مسئولان شهرستان ری قرار گرفت و در جریان بازدید از مراکز درمانی شهرری نیز از سوی مسئولان استانی و شهرستانی همراهی می شد

کد مطلب 2848157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها