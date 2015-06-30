مشکلات بهداشتی و درمانی شهرستان ری به رییس جمهور گزارش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سید حسن قاضی زاده هاشمی در جریان سفر یک روزه خود به شهرستان ری از مراکز درمانی این شهرستان بازدید به عمل آورد و بر حل مشکلات آن تأکید کرد.

در این بازدیدها، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از مسئولان و مدیران وزارت بهداشت و درمان، مسئولان استانی و شهرستانی، قاضی زاده هاشمی را همراهی می کردند.

وزیر بهداشت گفت: گزارش سفر امروز به رییس جمهور ارائه خواهد شد تا در سفر به شهرستان های استان تهران مورد توجه قرار گیرد.

وی هدف از این سفر را بررسی مشکلات و معضلات در حوزه بهداشت و درمان شهرستان ری عنوان کرد تا در سفر آتی رییس جمهور مورد توجه قرار گیرد.

وزیر بهداشت و درمان در بدو ورود به شهرستان ری مورد استقبال مسئولان شهرستان ری قرار گرفت