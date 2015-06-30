پارک ۳۰۰۰ مترمربعی بانوان شهر سهند با ۲ میلیارد ریال ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام روشنی سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پارک ویژه بانوان در راستای هماهنگی با سیاست های كلی كشور جهت حفظ شئونات اسلامی و مقام و منزلت زنان و همچنین واقع گرایی طرح ها و برنامه های عمرانی با در نظر گرفتن امكانات و واقعیت های موجود در مجاورت ساختمان جدید الاحداث شهرداری ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به انجام مطالعات اولیه طرح پارك ویژه بانوان و انتخاب مناسب ترین زمین هماهنگ با شرایط مد نظر برای ایجاد این پارک افزود: بانوان به عنوان نیمی از قشر جامعه حق دسترسی به فضای تفریحی مناسب را داشته و توجه به این امر در دستور کار شهرداری سهند قرار گرفته و در تکمیل این ایده نیز پارک هایی در نقاط مختلف این شهر جدید بعد از انجام مطالعات کارشناسی شده ایجاد خواهیم کرد.

شهردار سهند درادامه از آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت، لکه گیری، بهسازی و حذف ناهمواری های معابر و خیابان های اصلی شهر سهند همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: منابع مورد نیاز به منظور آماده سازی شهر و نیز لکه گیری و آسفالت برخی خیابان ها تامین شده و به ترتیب عملیات مرمت آسفالت و بهسازی نقاط تخریب شده اجرا می شود.

وی مساحت این پارک را نزدیک به سه هزار متر مربع عنوان کرد و خاطر نشان شد: برای احداث این پارک اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری در نظر گرفته شده است.

روشنی در پایان با اشاره به میزان این منابع تصریح کرد: برای لکه گیری و آسفالت خیابان های سطح شهر در سالجاری چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی اعتبار در نظر گرفته شده و در مرحله اول ۴۰ تن آسفالت برای لگه گیری معابر استفاده خواهد شد.