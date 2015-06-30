دلالی نسخ خطی در کشور/ تنها ۲ درصد اسناد ملی قابل انتشار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پیش از ظهر امروز سه شنبه ۹ تیر با حضور الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور و سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در محل این سازمان برگزار شد.

صالحی امیری در ابتدای این جلسه که پس از بازدید معاون حقوقی رئیس جمهور و هیئت همراه از بخش‌های مختلف کتابخانه ملی تشکیل شد، با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی سازمان متبوعش، گفت: مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ۱۳۰۰ کارمند دارد که مدرک تحصیلی بالاتر از ۷۰ درصد از آنها لیسانس به بالا است.

وی افزود: مطابق برنامه ۵ ساله‌ای که همکاران من تدوین کرده‌اند، برآورد شده است که برای تهیه زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری جهت دیجیتال سازی اسناد ملی، سالی ۲۰ میلیارد تومان نیاز است که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای کمک در جهت تامین این اعتبار، قول مساعد داده است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی اضافه کرد: خوشبختانه کار دیجیتال سازی اسناد ملی با نصب اولین دستگاه در آرشیو ملی ایران آغاز شده که در هر ثانیه یک برگ سند را به سند دیجیتال تبدیل می‌کند و طبق گفته کارشناسان، این ظرفیت می‌تواند به زودی تا ۳ برابر افزایش پیدا کند.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: ما با بیش از ۵۰ کشور تفاهم نامه همکاری داریم. همچنین با ایفلا، ایکا و یونسکو سه سازمان بین المللی در حوزه کتاب و کتابداری، اسناد و میراث مکتوب همکاری تنگاتنگ داریم. تا به امروز ۴۳ اثر را در سطح ملی و ۷ اثر را هم در سطح جهانی در حافظه جهانی یونسکو ثبت کرده‌ایم.

صالحی امیری خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در حوزه نسخ خطی هم ما نیازمند حمایت حقوقی هستیم چون متاسفانه در حال حاضر بازار دلالی و تجارت بسیار سنگینی در حوزه نسخ خطی در کشور جریان دارد. این معضل باید یک سامان حقوقی پیدا کند.

به گفته وی، پیش بینی می‌شود حدود نیم میلیون نسخه خطی در ایران و یک میلیون نسخه خطی کشور هم در کشورهایی مانند هند و پاکستان نگهداری شود. در داخل کشور تا به حال ۳۲۰ هزار عدد از این نسخ خطی که نزد مردم است، شناسایی شده‌اند.

رئیس کتابخانه ملی افزود: ما دو نیاز حقوقی داریم؛ اولاً قانون مصوب مجلس درباره اسناد در خصوص واگذاری اسناد دستگاه‌ها به آرشیو ملی وجود دارد و مشخص است و همه دولت‌ها هم آن را به دستگاه‌های اجرایی خودشان ابلاغ می‌کنند اما دریغ از اجرای این قانون.

صالحی امیری گفت: متاسفانه اسناد ملی این کشور در حال حاضر در دستگاه‌ها در زیرزمین های نمور از بین می‌رود و به اینجا منتقل نمی‌شود. متاسفم به عرض برسانم که اسناد بسیاری از جنگ هست که در بایگانی جهاد کشاورزی در حال نابودی است. ما در این خصوص نیازمند یک بازنگری اساسی هستیم.

وی تاکید کرد: الان قوه قضائیه همکاری بسیار خوب و صمیمی با ما دارد و بسیاری از دستگاه‌ها هم با ما در این زمینه همکاری می‌کنند اما بعضی دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند. اسناد باید به اینجا منتقل شود تا ما آنها را به سند دیجیتال تبدیل کنیم و آن وقت نسخه دیجیتال آنها را به خود دستگاه‌ها می‌دهیم و اصلش را در آرشیو ملی نگهداری می‌کنیم.

مشاو رئیس جمهور همچنین گفت: الان ما در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دو مجموعه قوانین در خصوص اسناد و نیز کتابخانه ملی داریم که باید اینها بازنگری شود و در این خصوص یکپارچه سازی صورت گیرد.

صالحی امیری یادآور شد: مجلس باید دولت و به تبع آن سازمان ما را ملزم به دیجیتال سازی اسناد ملی کند؛ به طوری که همگان به آن دسترسی داشته باشند. ۹۸ درصد منابع فاقد طبقه بندی محرمانه و قابل انتشار است و تنها ۲ درصد ممکن است قابل انتشار نباشد. ما در این خصوص پیش نویسی را تهیه کرده ایم که آمادگی داریم آن را به دولت ارائه کنیم.

رئیس کتابخانه ملی گفت: ما نیازمند استانداردسازی نظام فهرست نویسی ثبت و نگهداری اسناد در کشور هستیم. الان ۳۲۶۰ کتابخانه در کشور وجود دارد که حدود ۷۰ باب از آنها کتابخانه‌های بزرگ محسوب می‌شوند و ما اخیراً مجمع کتابخانه‌های بزرگ را تشکیل داده ایم که هدف از آن ساماندهی امور کتابخانه‌های کشور است.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه باید تبدیل به قانون شود که کتابخانه ملی در حوزه کتاب و سند مرجع استاندارد است، به وضعیت نامساعد تولید اسناد و نیز نگهداری از آنها در کشور اشاره و تاکید کرد: ما در یکی دو دهه آینده با این بحران مواجه می‌شویم که کشور قدرت دسترسی به اسناد خودش را نخواهد داشت. ما ۱۵ مرکز اسنادی بزرگ داریم که همه هم در حال نگهداری و انتشار اسناد هستند. اینها باید یکپارچه شود. همچنین باید شورای عالی اسناد و شورای عالی کتابخانه در کشور تشکیل شود.

صالحی امیری با بیان اینکه اخیراً طرحی را کلید زده ام برای اینکه مشابه همین طرح تاریخ شفاهی را در استان‌ها و همچنین در وزارتخانه‌ها انجام دهیم، گفت: قرار شد سیر تحول دستگاه‌های مختلف و همچنین وزرا و معاونین و روسای دستگاه‌ها باید تدوین شود. اگر وزرا و معاونین بدانند در گذشته خودشان چه اتفاقاتی افتاده است، بهتر می‌توانند برنامه ریزی کنند. من نامه ای در این خصوص به آقای جهانگیری نوشته ام و قرار است در یکی از جلسات هیئت دولت این موضوع را مطرح و پیگیری کنم.

در این نشست همچنین فریبرز خسروی معاون پژوهش و فناوری اطلاعات و سخنگوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم گفت: ما تا الان ۲۱۲ هزار آیتم اطلاعاتی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را در ۳۵ میلیون صفحه دیجیتال سازی کرده‌ایم که البته این حجم، کمتر از ۵ درصد کل اطلاعات موجود در مخازن این سازمان است.

وی همچنین از آغاز طرح حافظه ملی رقمی ایران در این سازمان خبر داد و گفت: این کار با بیش از ۲۰ مجموعه در حال شکل گیری است.

سخنگوی کتابخانه ملی ادامه داد: در طرح تاریخ شفاهی تاکنون با بیش از ۶۰۰ نفر از رجال پهلوی مصاحبه شده است که قرار است با همکاری سازمان صدا و سیما در ۵۰ جلد منتشر شود و تاکنون هم ۴ جلد از این پروژه منتشر شده است.