ظریف در بدو ورود به وین: بدون پذیرش حقوق ایران توافق حاصل نمی شود

به گزارش گروه اعزامی مهر به وین، محمد جواد ظریف در بدو ورود به فروگاه وین در سخنانی با اشاره به حضور رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: حضور آقای صالحی در وین می تواند در بسیاری از موارد راهگشا باشد.

وزیر خارجه ایران تاکید کرد: تنها توافقی پایدار خواهد ماند و تنها توافقی را مردم ایران خواهند پذیرفت که عادلانه، متوازن و براساس عزت ملی و حقوق مردم ایران باشد و من فکر می کنم این واقعیت را طرف مقابل درک کرده که بدون یک توافق خوب و بدون شناسایی حقوق مردم ایران، رسیدن به یک توافق دراز مدت امکان پذیر نیست.

نتیجه مذاکرات باید براساس یک توازن منطقی باشد

محمد جواد ظریف در پاسخ به این سوال که با توجه به زیاده خواهی های غربی ها تا چه میزان می توان به دسترسی به توافقی جامع امیدوار بود، گفت ما همیشه گفته ایم که مواضع مذاکراتی هرچه باشد، نتیجه مذاکرات باید براساس یک توازن منطقی باشد. همه مسئولان ایرانی گفته اند که ما آماده یک مذاکره و یک داد و ستد معقول و منطقی هستم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری هم به همین نکته اشاره کردند. بر همین اساس اگر توافقی قرار است صورت بگیرد باید هم بر اساس مواردی باشد که طرف غربی می پذیرد و هم مواردی که ما می پذیریم. من فکر می کنم باید مبنای آن توافق لوزان باشد. در این صورت امکان رسیدن به راه حل وجود دارد.

وی درباره نکاتی که بیشترین اختلاف درباره آنها وجود دارد تاکید کرد: وقتی که شما در حال مذاکره هستید یک متن مذاکراتی به نتیجه نمی رسد، مگر اینکه که همه مواردش مورد بررسی قرار گیرد و ما باید این مرحله را طی کنیم.