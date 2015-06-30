به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی صبح امروز چهارشنبه در نشست شورای ورزش اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: فعالیت های ورزشی درون مدرسه ای از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین دلیل باید این مهم در استان کردستان مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به فعالیت های مختلف ورزشی در مدارس که هم اکنون اجرا می شود، عنوان کرد: در کنار این فعالیت ها می توان با خلاقیت و نوآوری جوانان را به سمت و سوی برنامه های ورزشی نیز تشویق کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: در حال حاضر طرح های بسیار مهمی چون المپیاد ورزشی درون مدرسه ای، حیاط پویا و ورزش صبحگاهی در مدارس اجرایی می شود که باید در راستای کیفیت بخشی درس تربیت بدنی نیز این موارد مورد توجه قرار گیرد تا با توجه ویژه به قاعده هرم فعالیت ها، زمینه موفقیت راس هرم نیز فراهم شود.

وی با اظهار رضایت از فعالیت های صورت گرفته در حوزه تربیت بدنی و سلامت خواستار استمرار و تداوم این گونه برنامه ها شد و گفت: انتظار می رود که با جدیت و پشتکار فعالان این بخش برنامه ها نمود و برآیند بیرونی هم داشته باشند تا باعث جذب، پشتیبانی و حمایت نهادهای دیگر شود.

قربانی برگزاری همایش پیاده روی طناب زنی را از نمونه های بارز موفقیت های حوزه ورزش در مدارس عنوان کرد و افزود: در کنار این مهم باید از ظرفیت های موجود در استان نیز بهره برداری شود تا زمینه برای ارتقاء ورزش در مدارس کردستان فراهم شود.

وی توجه به بحث استعدادیابی را از دیگر اولویت های حوزه تربیت بدنی برشمرد و گفت: این پروسه باید از مدرسه و از زنگ های ورزش آغاز شود و به کانون های درون و برون مدرسه ای هدایت و در کانون های ویژه به بالندگی برسد.

وی استفاده از فرهنگیان خوش فکر، کارآمد و نیز بهره گیری و استفاده از نظرات و دیدگاه های بازنشستگان و پیشکسوتان را موجب هدایت صحیح فعالیت ها و برنامه ها دانست و یادآور شد: این همفکری و هم افزایی ها می تواند در قالب تشکیلات تعریف شده ای به نام شورا یا کمیته تدبیر ورزش دانش آموزی در سطح استان تجلی یابد.

در این جلسه افشین خوش گوار معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان هم با ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ در اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی، گفت: برنامه های خوبی در این بخش تدوین شده و به مرور اجرایی می شود.

وی از آمادگی تیم های ورزشی استان کردستان برای حضور در مسابقات کشوری دانش آموزی خبر داد و گفت: در بخش پسران ۱۶ تیم و در بخش دختران ۱۴ تیم پس از طی چهار مرحله اردوی آماده سازی، با آمادگی مناسبی وارد مسابقات خواهند شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به حفظ و نگهداشت استعدادهای ورزشی به عنوان یک ضرورت تاکید کرد و گفت: برای تکمیل بحث استعدادیابی براساس معیارهای علمی، لازم است در آموزش و پرورش تشکیلات و ساختاری منسجم در قالب باشگاه ورزشی در جهت ارتقا و حفظ دانش آموزان مستعد تعریف شود.

در جلسه شورای ورزش آموزش و پرورش استان کردستان اعتبارات مورد نیاز برای اعزام تیم ها به مسابقات کشوری و پیگیری مراحل تشکیل و راه اندازی باشگاه ورزشی آموزش و پرورش به تصویب رسید.