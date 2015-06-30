پنجمین دیدار ظریف و کری/آمانو برای دیدار ظریف به کوبورگ می آید

به گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات هسته ای وین، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری در هتل کوبورگ وین دیدار و گفتگو کردند.

ظریف در حالی به دیدار همتای آمریکایی خود رفت که حدود یک ساعت پیش و در بدو ورود به وین اظهار داشت: طرف مقابل می‌داند که بدون پذیرش حقوق ایران، توافق خوب حاصل نمی‌شود.

اگرچه در ابتدای این دیدار تنها دو وزیر خارجه حضور دارشتند اما با در ادامه علی اکبر صالحی، عراقچی، روانچی و فریدون به هیئت مذاکره کننده ایران و ارنست مونیز، شرمن و رابرت مالی به هیئت آمریکا اضافه شدند. هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به مذاکرات پیوست.

هشتمین دور مذاکرات هسته ای به منظور نگارش متن توافق جامع از حدود ۲ هفته پیش با حضور معاونان وزیر خارجه کشورمان در وین آغاز شده است. در ابتدای هفته جاری وزرای خارجه ایران، آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس هم با حضور در هتل کوبورگ نشست های دو و چند جانبه ای را برگزار کردند.

ظریف هم مانند سایر وزرای خارجه یک شنبه وین را ترک کرده و به تهران بازگشت. در سفر مجدد صبح امروز وی به اتریش، علی اکبرصالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین فریدون برادر رئیس جمهور کشورمان نیز حضور دارند.

ظریف امروز علاوه بر دیدار با جان کری، با سرگئی لاوروف هم گفتگو خواهد کرد. عصر امروز هم یوکیو آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هم به هنل کوبورگ می آید تا با جواد ظریف دیدار کند.

آمانو از ابتدای هفته ۳ بار هم به دیدار وزیر خارجه آمریکا رفته است.