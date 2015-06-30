آخرین وضعیت پیشرفت طرح توسعه و ساماندهی دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست مشترک اعضای هیأت رئیسه دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

دکتر جعفریان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با همکاری و همیاری خوب میان دو دانشگاه، می‌توانیم نتایج خوبی بگیریم. چرا که علاوه بر غیرقابل تفکیک بودن ارتباطات فیزیکی دو دانشگاه، فرصت‌های مناسبی برای ارتباط معنوی و روانی دو دانشگاه وجود دارد.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی - رئیس دانشگاه تهران نیز ضمن تأکید بر همکاری بیش از پیش دو دانشگاه و ارایه راهکارهای ابتکاری برای افزایش این همکاری گفت: با توجه به ارتباطات گسترده بین‌المللی، دو دانشگاه باید بتوانند در عرصه بین‌الملل نمایندگی یکدیگر را به عهده گیرند.

وی افزود: همچنین یکی بودن دو دانشگاه منجر به اجرای بهینه و هزینه کمتر پروژه‌های در دست احداث می‌شود.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت ورود دانشگاه‌ها به حوزه کسب و کار و فناوری‌های نوین، فعالیت‌های منتهی به خلق ثروت را از زمینه‌های مناسب برای همکاری دو دانشگاه عنوان کرد و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را آماده همکاری برای کمک به شرکت‌ها و مراکز پیش رشد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران دانست.

در ادامه دکتر علی محقر - رئیس سازمان سرمایه‌گزاری دانشگاه تهران با ارائه گزارشی از پیشرفت طرح توسعه و ساماندهی دانشگاه تهران گفت: طبق این طرح قرار شد تا ۷۰ درصد از املاک اطراف دانشگاه تهران به تملک این دانشگاه و ۳۰ درصد مابقی به تملک دانشگاه علوم پزشکی تهران درآید.

وی با اشاره به ناقص ماندن این طرح از حدود هفت سال پیش تاکنون گفت: این فاصله زمانی مقداری کار را دشوار کرد ولی از یک سال و نیم گذشته با پیگیری‌های بعمل آمده از طریق معاونت ریاست جمهوری، منابع مورد نیاز این طرح را با جدیت پیگیری و در طراحی، ایده پردازی و جلب سرمایه گذاری به صورت عملیاتی به پیش برویم.