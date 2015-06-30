۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۷

آخرین وضعیت پیشرفت طرح توسعه و ساماندهی دانشگاه تهران

رئیس سازمان سرمایه‌گزاری دانشگاه تهران از ناقص ماندن طرح توسعه این دانشگاه از هفت سال گذشته تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست مشترک اعضای هیأت رئیسه دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

دکتر جعفریان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با همکاری و همیاری خوب میان دو دانشگاه، می‌توانیم نتایج خوبی بگیریم. چرا که علاوه بر غیرقابل تفکیک بودن ارتباطات فیزیکی دو دانشگاه، فرصت‌های مناسبی برای ارتباط معنوی و روانی دو دانشگاه وجود دارد.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی - رئیس دانشگاه تهران نیز ضمن تأکید بر همکاری بیش از پیش دو دانشگاه و ارایه راهکارهای ابتکاری برای افزایش این همکاری گفت: با توجه به ارتباطات گسترده بین‌المللی، دو دانشگاه باید بتوانند در عرصه بین‌الملل نمایندگی یکدیگر را به عهده گیرند.

وی افزود: همچنین یکی بودن دو دانشگاه منجر به اجرای بهینه و هزینه کمتر پروژه‌های در دست احداث می‌شود.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت ورود دانشگاه‌ها به حوزه کسب و کار و فناوری‌های نوین، فعالیت‌های منتهی به خلق ثروت را از زمینه‌های مناسب برای همکاری دو دانشگاه عنوان کرد و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را آماده همکاری برای کمک به شرکت‌ها و مراکز پیش رشد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران دانست.

در ادامه دکتر علی محقر - رئیس سازمان سرمایه‌گزاری دانشگاه تهران با ارائه گزارشی از پیشرفت طرح توسعه و ساماندهی دانشگاه تهران گفت: طبق این طرح قرار شد تا ۷۰ درصد از املاک اطراف دانشگاه تهران به تملک این دانشگاه و ۳۰ درصد مابقی به تملک دانشگاه علوم پزشکی تهران درآید.

وی با اشاره به ناقص ماندن این طرح از حدود هفت سال پیش تاکنون گفت: این فاصله زمانی مقداری کار را دشوار کرد ولی از یک سال و نیم گذشته با پیگیری‌های بعمل آمده از طریق معاونت ریاست جمهوری، منابع مورد نیاز این طرح را با جدیت پیگیری و در طراحی، ایده پردازی و جلب سرمایه گذاری به صورت عملیاتی به پیش برویم.

زهرا سیفی

